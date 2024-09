Gratta e vinci, il trucco da manuale spopola su TikTok

Gratta e vinci, se non vede non crede: così una tiktoker si è messa al servizio della community con un video diventato subito virale.

Mrs. Tink è il nickname di una tiktoker che, nei giorni scorsi, ha fatto molto parlare di sé. Questo perché, in uno dei suoi video più recenti, ha deciso di mettersi al servizio della community e di fare da “cavia”, in un certo senso. Ha voluto mettere alla prova, nello specifico, alcune delle teorie più gettonate che riguardano i Gratta e vinci.

Si è concentrata su una in particolare: l’ipotesi secondo la quale acquistare un intero carnet di biglietti della lotteria istantanea assicuri, almeno, il ritorno della somma spesa per comprare il blocchetto. La sua idea non è nata in maniera casuale: le è venuto in mente di farlo dopo aver scoperto che in America era stato pubblicato un manuale sul gioco d’azzardo, contenente spunti e teorie varie relative, appunto, al modo di “attirare” a sé la dea bendata con delle mosse specifiche.

E così, un bel giorno, nella speranza che il suo contenuto diventasse virale, Mrs. Tink si è recata in ricevitoria e ha comprato un intero blocchetto di Gratta e vinci da 20 dollari. Ne conteneva 25 e ha speso, dunque, 500 dollari. A quel punto, ha iniziato a fare il necessario per mettere alla prova quel trucco e scoprire se il manuale avesse ragione in merito alla teoria esposta pocanzi.

Gratta e vinci, l’ha messo alla prova davanti a tutti: ecco cosa è successo

“Cominciamo a grattare”, dice la tiktoker guardando l’obiettivo, per poi mettersi all’opera. Al momento, pensate un po’, il video ha collezionato 400mila visualizzazioni, ma è certo che molte altre ancora ne raccoglierà nei mesi a venire.

Nei primi 5 biglietti non c’era un solo dollaro. Mentre la delusione iniziava a montare, ha trovato un premio da 100 dollari. Poi, ancora, un altro perdente e uno che conteneva 20 dollari. Qualche tagliando dopo ne sono arrivati altri 50 e, dopo un “intervallo” di 6 biglietti, sono scattati per lei 2 premi da 20 dollari l’uno. Alla fine della fiera, una volta fatti i conti, ha potuto tirare le somme e scoprire la verità su quel trucco da manuale.

Mrs. Tink non ha vinto 500 dollari: ne ha messo in tasca solamente 280. Ha chiuso il video con un “ammanco”, quindi, di 220 dollari, segno che quella strategia, come probabilmente aveva immaginato, non è universale. Il che ci dà il là per ricordare che trucchi e trucchetti, quando si parla di fortuna, lasciano in effetti il tempo che trovano. La dea bendata colpisce a caso, quando lo dice lei. E non è necessario spendere 500 dollari o euro per assicurarsi la sua visita. A volte, la ruota gira anche solo spendendone 5.