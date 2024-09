Gratta e vinci, clamorosa scoperta: il web ha una marcia in più

Gratta e vinci, questa è una di quelle scoperte che cambiano davvero la vita: è successo per davvero, incredibile.

Corre veloce, il web. Corre alla velocità della luce. E, con esso, le notizie che ogni giorno circolano tra i milioni di siti che compongono quello spazio virtuale per noi divenuto ormai vitale. E non mente mai. Ha una marcia in più, insomma, mettiamola così.

Ne è la prova il fatto che, nei giorni scorsi, un bar tabacchi di Forlì abbia scoperto da Internet e non da altre “fonti” che all’interno dell’attività era accaduto qualcosa di pazzesco. Iniziamo col dire che siamo in via Seganti, all’altezza della rotonda con viale Roma. Il bar si chiama Allangolo e nessuno immaginava, fino a qualche ora fa, che tra quelle mura fosse successa una di quelle cose che non capitano di certo tutti i giorni.

Qualcuno, non è dato sapere con precisione quando, ha comprato presso quella rivendita un Gratta e vinci della serie Numerissimi. Non è certo neanche, ad oggi, per quale delle tante versioni di questa serie abbia deciso di optare. Potrebbe aver comprato un tagliando da 5 euro, o forse da 10. O, perché no, potrebbe aver deciso di optare per quello più costoso, che al prezzo di 20 euro mette in palio dei premi assolutamente incredibili. La sola cosa certa è che, indipendentemente da quale sia stata la sua puntata, quel biglietto gli ha riservato una sorpresa coi fiocchi.

Gratta e vinci, il web non mente mai: sorpresa coi fiocchi

Questo giocatore ha vinto, infatti, la bellezza di mezzo milione di euro. Ma non è questo il dettaglio più “bizzarro” della storia, no. Dobbiamo riallacciarci a quello che dicevamo pocanzi, per spiegare cosa sia accaduto di tanto strano da rendere questa vicenda unica nel suo genere.

Ebbene, dicevamo, il web corre alla velocità della luce. Tanto è vero che i gestori del bar-tabacchi sono venuti a sapere della vincita proprio attraverso il portale dei Gratta e vinci. Lì vengono pubblicate, con cadenza settimanale, le vincite top degli ultimi 7 giorni. Hanno così scoperto che la dea bendata aveva fatto tappa in via Seganti, proprio nella loro attività. Ignorano però, come sottolineato in precedenza, tutti gli altri dettagli della faccenda.

“Non sappiamo ancora se si tratta di un tagliando da 5,10 o 20 euro – ha raccontato la signora Milly a ForlìToday – Sono due anni che gestiamo il locale ed una vincita così alta col gratta e vinci non era mai capitata. Il 29 aprile scorso erano stati vinti 27mila euro al Lotto, poi somme più piccole”. “Pensavamo fosse uno scherzo, è invece…”, ha poi aggiunto, ancora incredula del fatto che la fortuna si sia concessa un pit-stop nella sua attività.