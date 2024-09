Francia-Belgio, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Francia-Belgio è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Francia e Belgio tornano ad affrontarsi a poco più di due mesi dall’ultimo precedente disputato nel corso degli Europei in Germania. A prevalere fu la nazionale allenata da Deschamps al termine di una partita tanto equilibrata quanto brutta, decisa da un autogol di Vertonghen. Stavolta c’è da aspettarsi maggiore spettacolo, anche perché la Francia dopo la figuraccia rimediata con l’Italia dovrà reagire e fare una partita offensiva, perché in ottica primato nel girone avrà bisogno di una vittoria per rimettersi in carreggiata.

La difesa del Belgio, che ha subito gol anche nella rotonda vittoria contro Israele, non è delle più solide. Il commissario tecnico di origini italiane Domenico Tedesco punterà sulla coppia Faes-Theate, con Tielemans e Onana a fare filtro in mezzo al campo. Le chiavi dell’attacco senza Lukaku verranno affidate a Openda, che ha sbagliato un calcio di rigore nell’ultima partita. Decisivo sarà ancora una volta De Bruyne: particolarmente ispirato lo scorso venerdì, punta a ripetersi contro i francesi per vendicarsi di Euro 2024.

Come vedere Francia-Belgio in diretta tv e in streaming

Francia-Belgio è in programma lunedì alle 20:45 a al Groupama Stadium di Lione, in Francia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Francia è quotata a 1.73 su Goldbet e Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

La Francia dovrebbe quanto meno evitare la sconfitta in una partita da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Francia

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Konaté, T.Hernandez; Koné, Zaire-Emery; Dembele, Olise, Barcola; Mbappé.

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Theate, De Cuyper; Onana, Tielemans; Lukebakio, De Bruyne, Doku, Openda.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1