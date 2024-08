Venezia-Torino, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Venezia-Torino è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Partita “amarcord” per Paolo Vanoli, oggi sulla panchina del Torino ma fino a pochi mesi fa condottiero della formazione lagunare, che ha contribuito a riportare in massima serie a distanza di due anni dalla retrocessione. Un allenatore che, per quanto si è visto finora, non ha patito minimamente il salto di categoria: il suo Toro, infatti, è stata una delle squadre più sorprendenti di questo primo scorcio di campionato.

Dopo aver sfiorato la vittoria con il Milan (2-2) a San Siro all’esordio – i rossoneri avevano rimontato 2 gol allo scadere – Zapata e compagni hanno inflitto la prima sconfitta all’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ribaltata dai gol di Ilic e Adams (2-1). Il nuovo assetto tattico sembra funzionare a meraviglia, con Vanoli che dà l’impressione di essere riuscito a limare i difetti del Torino di Ivan Juric, suo predecessore, abbinando la solidità ad un atteggiamento più aggressivo e meno conservativo. Nell’ultimo fine settimana è andato a punti anche il Venezia di Eusebio Di Francesco: la neopromossa ha giocato una gara di personalità a Firenze (0-0), riscattando la sconfitta subita nel precedente weekend all’Olimpico contro la Lazio, che aveva fatto emergere qualche preoccupante lacuna difensiva (3-1).

Venezia-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

Nel centrocampo del Venezia dovrebbe debuttare dal 1′ il nuovo acquisto Nicolussi Caviglia, appena arrivato dalla Juventus. Al tempo stesso Di Francesco spera di poter schierare il bomber finlandese Pohjanpalo, assoluto protagonista lo scorso anno in Serie B: se il finlandese dovesse rinviare il rientro è pronto Gytkjaer. In difesa si va verso la conferma di Altare: resterà probabilmente escluso Svoboda.

L’ex Southampton Adams ha fornito ottime risposte, trovando anche il suo primo gol in A contro l’Atalanta. È dunque assai probabile che lo scozzese affiancherà Zapata nell’attacco granata, vincendo il ballottaggio con Sanabria. In difesa c’è ancora l’ex Las Palmas Coco, corsie esterne invece saranno occupate da Lazaro e Sosa.

Come vedere Venezia-Torino in diretta tv e in streaming

Venezia-Torino, in programma venerdì alle 18:30 allo stadio “Penzo” di Venezia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Nel suo ultimo anno di Serie A (stagione 2021-22) il Venezia è rimasto imbattuto nei due match con i granata, collezionando 4 punti tra andata e ritorno. In Laguna però stavolta arriva una squadra in gran forma, che sta raccogliendo i frutti del lavoro svolto in estate con il nuovo allenatore, capace di operare una piccola “rivoluzione” dal punto di vista tattico: si può dare fiducia ai granata in un match da almeno due reti totali.

Le probabili formazioni di Venezia-Torino

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Altare, Sverko; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Zampano; Elllertsson, Oristanio; Pohjanpalo.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Sosa; Zapata, Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2