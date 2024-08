Nuovo fenomeno per Spalletti in Nazionale: c’è l’annuncio

Nuovo fenomeno per Spalletti in Nazionale. L’annuncio arriva direttamente dal giornalista che ha parlato con uno dei dirigenti

Appena finito l’Europeo, in maniera brutta da digerire – sembrano passati anni, ma a dire il vero nemmeno due mesi – si è subito parlato di rivoluzione. Quella che a quanto pare dovrebbe mettere in atto il commissario tecnico Luciano Spalletti per cercare, intanto, di raggiungere il prossimo Mondiale dopo due edizioni senza i colori azzurri. Una tragedia vera e propria sotto l’aspetto sportivo.

Servono volti nuovi, insomma. Serve gente fresca, di gamba, forte tecnicamente e che sia, soprattutto, pronta a sacrificarsi. Serve a dire il vero anche il coraggio da parte degli allenatori della Serie A di lanciare giovani nuovi senza guardare la carta d’identità. Se uno si allena bene e merita di giocare lo deve fare. Che in poche parole è il metodo che in queste prime due uscite della stagione ha utilizzato il tecnico della Juventus Thiago Motta. All’esordio prima da titolare per Mbangula e gol; nella sfida contro il Verona stessa sorte per Savona. Che ha fatto una partita clamorosa giocando come terzino destro. E la sensazione è che quella in Veneto non sarà la sua prima e ultima uscita dall’inizio.

Nuovo fenomeno per Spalletti: la rivelazione su Savona

Serve in tutto questo anche una società attenta a quelle che sono le indicazioni che arrivano dal settore giovanile e dalla seconda squadra. E Giuntoli sembrerebbe essere uno di questi visto che ha parlato proprio di Savona con il giornalista Paolo Bargiggia. Quest’ultimo ha rivelato quello che il direttore dell’area tecnica della Juventus gli ha detto nel corso di un incontro. E lo ha fatto tramite il proprio profilo X.

“Vi svelo cosa mi ha detto pochi giorni fa Giuntoli su Savona: “è un fenomeno, tra in anno va in Nazionale…”. Ecco, consiglio di credere alle parole del miglior conoscitore di calciatori in Italia”. Insomma, Savona potrebbe essere un vero e proprio predestinato. In queste prime due uscite ha fatto vedere delle cose sicuramente importanti e se riuscisse a mantenere questo livello delle prestazioni allora sì che Spalletti si potrebbe davvero trovare un fenomeno, pronto all’uso, per ogni evenienza.