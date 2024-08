Inter-Atalanta, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Inter-Atalanta è una partita della terza giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dalla terza giornata ricominciano anche gli scontri diretti e il primo va in scena a San Siro tra l’Inter campione d’Italia e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che dopo aver sollevato l’Europa League vorrebbe poter dire la sua anche nella lotta per lo scudetto.

Se l’obiettivo è il tricolore, tuttavia, la Dea non potrà permettersi troppi passi falsi come quello di domenica scorsa a Torino: certo, i legni si sono messi di traverso tra i nerazzurri e quella che sarebbe stata la loro seconda vittoria stagionale, ma in fase di non possesso c’è stata qualche amnesia di troppo ed è arrivata la prima sconfitta in campionato (2-1). Svanita subito, dunque, l’euforia per il roboante successo di Lecce all’esordio (0-4) e Gasp deve fare i conti con i numerosi movimenti di mercato che stanno continuando a caratterizzare l’estate dei bergamaschi (Koopmeiners è andato alla Juve, sono arrivati Cuadrado e Kossounou). L’Inter invece ha tratto benefici dall’aria di San Siro, dimenticando la delusione di Marassi – nella prima giornata i campioni in carica si erano fatti riacciuffare in pieno recupero dai rossoblù – e contro il Lecce (senza Lautaro) gli uomini di Simone Inzaghi hanno portato a casa i primi tre punti (2-0), facendo registrare anche il primo clean sheet stagionale. Decisivo il gol di Darmian ed il rigore trasformato nella ripresa da Calhanoglu.

Inter-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Lautaro Martinez, assente contro il Lecce, dovrebbe aver smaltito il problema muscolare. L’argentino, dunque, sarà regolarmente in campo dal 1′, ricomponendo la coppia con Thuram: nel secondo tempo però troverà spazio anche Taremi, uno dei migliori in campo contro il Lecce. Sta meglio pure Zielinski: l’ex centrocampista del Napoli insidia Mkhitaryan, ma l’armeno al momento sembra essere in vantaggio. In difesa c’è Acerbi.

Gasperini è alle prese con il dubbio Lookman: l’attaccante nigeriano, rimasto fuori per motivi di mercato, nei giorni scorsi è tornato ad allenarsi in gruppo. Ad ogni modo a San Siro partirà dal 1′ Retegui, supportato da Brescianini e De Ketelaere, con il nuovo acquisto Bellanova sulla corsia destra che potrebbe soffiare il posto a Zappacosta. Ancora fermi ai box Zaniolo, Kolasinac e Bakker.

Come vedere Inter-Atalanta in diretta tv e in streaming

Inter-Atalanta, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La crescita dell’Atalanta negli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti ma l’Inter resta un piccolo tabù per Gasperini se consideriamo che i nerazzurri meneghini non perdono con la Dea da 11 partite e che hanno vinto le ultime quattro. Non sarebbe una sorpresa, dunque, se la squadra di Inzaghi riuscisse ad avere nuovamente la meglio su un’Atalanta che sta ancora cercando di metabolizzare i tanti cambiamenti: prevediamo almeno un gol per parte nel big match del “Meazza”.

Le probabili formazioni di Inter-Atalanta

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; de Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Brescianini; Retegui.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1