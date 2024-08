Sinner vola, ma Alcaraz è imprendibile: numeri mai visti

Jannik Sinner all’inseguimento di Carlos Alcaraz, ma lo spagnolo è imprendibile: mai visto niente del genere, impressionante.

In termini di ranking Atp sarà anche il numero 1 al mondo, ma questo primato non gli assicura la leadership in tutti gli ambiti. Tanto è vero che Jannik Sinner, al netto dei numerosissimi successi e traguardi collezionati da un anno a questa parte, non è primo nella classifica dei tennisti più pagati degli ultimi 12 mesi secondo Forbes.

Iniziamo col dire che in vetta a questa top ten c’è il suo più acerrimo rivale, vale a dire Carlos Alcaraz. È lo spagnolo il re incontrastato in questo momento, poiché nessuno è riuscito a guadagnare più di lui. Ha portato a casa la bellezza di 42,3 milioni di dollari, 32 dei quali proveniente dagli sponsor, che lo hanno ricoperto letteralmente d’oro sin dal giorno in cui è stato chiaro che stesse per esplodere. Gli altri 10,3 li ha vinti invece sul campo, assicurandosi uno Slam nel 2023 e altri 2 nel 2024, oltre al Masters 1000 di Indian Wells.

Al secondo posto c’è invece Novak Djokovic, che supera Alcaraz a livello di incassi provenienti dai tornei ma che ha guadagnato meno a livello di sponsorizzazioni. Giocando ha messo in tasca 12,2 milioni, mentre le pubblicità gli hanno fruttato 25 milioni, per un tesoretto complessivo di 37,2 milioni di dollari.

Debutto d’oro per Sinner, ma Alcaraz è troppo

No, Sinner non è neanche al terzo posto. Prima di lui ci sono Coco Gauff, medaglia di bronzo grazie ai 27,1 milioni piovutole addosso negli ultimi 12 mesi, ed Iga Swiatek, fuori dal podio per un pelo. La numero 1 della Wta ha guadagnato “solo” 26,7 milioni, ma badate bene: a livello di prize money è seconda solo a Nole.

Al quinto posto troviamo, finalmente, il nostro Jannik, al suo debutto nella top ten dei tennisti più pagati nell’ultimo anno secondo Forbes. I suoi guadagni si attestano a quota 26,6 milioni di dollari, 11,6 dei quali vinti in campo. Il resto deriva, invece, dalle numerosissime e ricche partnership che ha stretto con alcuni dei marchi più prestigiosi a livello internazionale, tra i quali spiccano Gucci e Rolex.

.A seguire ci sono Rafael Nadal (23 milioni), Daniil Medvedev (20,3 milioni), Naomi Osaka (14,6 milioni) e Casper Ruud (13,9 milioni). Chiude la top ten l’altra regina della Wta, ovvero Aryna Sabalenka, che ha guadagnato 6,7 milioni giocando a tennis e ne ha ricevuti altri 7, invece, dagli sponsor.