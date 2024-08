Berrettini commovente su Sinner: tifosi in lacrime

Berrettini commovente su Sinner: le parole del tennista azzurro sul collega emozionano i tifosi. Qualcuno si è anche commosso

Qualcuno si è tirato indietro. Qualcuno lo ha attaccato. Matteo Berrettini invece, unico fino al momento finalista di Wimbledon nella storia del tennis azzurro, ha teso una mano enorme a Jannik Sinner, che rimane al centro delle polemiche dopo i fatti successi un poco di tempo che non staremo di certo qui a ricordare visto che sappiamo tutti di cosa stiamo parlando.

Matteo, che sembra essere tornato in forma e che vuole alzare ulteriormente il livello del proprio gioco – ed è uno che è in grado di fare tutto – è stato intervistato da Sky Sport e ovviamente, com’è anche giusto che sia, ha parlato appunto dei fatti successi a Sinner. Parole dolcissime quelle di Berrettini, che hanno anche emozionato i tifosi che hanno capito che tra di loro, oltre un enorme stime, c’è anche una certa amicizia. E non è normale, ovviamente, tra campioni del genere. Ma adesso andiamo a leggere insieme cosa ha detto Berrettini.

Berrettini, ecco le parole su Sinner

“Penso – ha detto Berrettini – che siano state delle settimane e dei mesi difficili per lui, è impressionante come abbia gestito tutto. Avevo visto qualcosa di diverso nei suoi occhi, forse meno gioia del solito. Quando è uscito tutto ho capito cosa stesse bollendo in pentola. È impressionante come abbia gestito la situazione, ha fatto risultati grandissimi nonostante quel che stava succedendo”.

“Abbiamo parlato un po’ negli spogliatoi – ha rivelato ancora Berrettini – solo guardandoci negli occhi abbiamo capito quanto sia stato difficile per lui gestire questa situazione. Anche in questi giorni sta gestendo il tutto in modo egregio, è impressionante alla sua età. Gli ho fatto i complimenti. Nessuno vorrebbe essere nei suoi panni in questo momento, ma lo conosco bene e sono sicurissimo che sia stato un errore”. Nessun dubbio quindi per Matteo sulla buona fede di Jannik. E una mano tesa anche per il futuro. Se Sinner avesse bisogno di qualcosa potrebbe sicuramente contare sul connazionale e collega. Tutto molto bello.