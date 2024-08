“Leclerc alla McLaren”: ribaltone clamoroso

“Leclerc alla McLaren”: il ribaltone è clamoroso quello messo in atto dai tifosi della Rossa. Ecco quello che sta succedendo

Charles Leclerc è uno dei piloti più amati dentro il Circus. Non solo dai tifosi della Ferrari, c’è da dirlo: anche i fan delle altre squadre hanno un occhio particolare verso il monegasco che, in questa stagione, si è imposto solamente una volta nella gara di casa. Un sogno per lui, così come lo è stato per tutti i tifosi della scuderia di Maranello.

La macchina quest’anno – così come sta succedendo da troppo tempo – non sta aiutando Charles. Lo sappiamo, lo vediamo: la Rossa non è veloce come dovrebbe essere e questo penalizza tutti. Vincere è difficile, farlo con una macchina che non gira a mille diventa impossibile per tutti, nonostante dentro ci sia quello che per molti è il pilota che ha maggiore talento. In tutto questo, c’è una scuderia, che è la McLaren, che ogni settimana di gara dimostra di fare progressi. E sui social è scattata la polemica.

“Leclerc alla McLaren”: la voglia dei tifosi

In un post, un tifoso della squadra inglese ha pubblicato una foto con scritto: “C’è il weekend di gara ma tu sei tifoso della McLaren“, con le facce dei due piloti non certo felicissimi. Quindi, ovviamente, era riferito al fatto che la macchina non fosse competitiva, e che quindi si avvia ad una nuova delusione. In tutto questo arriva uno che tiene alla Rossa, scrivendo così.

“Venderei il mio biglietto di Monza per far guidare a Leclerc quella Mclaren fino a fine stagione e questi hanno il coraggio di lamentarsi”. Insomma, sanno tutti che la Ferrari non riesce ad essere competitiva e per vedere Leclerc vincere potrebbero anche fare una cosa importante. Vederlo almeno in una macchina competitiva porterebbe anche a cedere il proprio biglietto, quello acquistato a suon di euro, quello che tutti sognano almeno una volta nella vita. Insomma, tutti scontenti dentro al Circus a quanto pare, anche chi dovrebbe in qualche modo essere fiducioso per il futuro.