Berrettini, non tira aria: clamoroso ripensamento

Matteo Berrettini, niente da fare: la clamorosa decisione del numero 6 del ranking Atp lascia di stucco i tifosi.

Fondamentalmente non c’è stata nessuna sorpresa. Non per chi aveva saputo leggere, per lo meno, tra le righe delle sue parole. In un’intervista rilasciata poco dopo la sconfitta rimediata al primo turno di Cincinnati, Matteo Berrettini era stato chiaro. Forse scoraggiato dal ko subito per mano di Holger Rune, arrivato peraltro dopo un primo set straordinario, il romano aveva già tentennato.

Era stato chiaro in merito all’imminente futuro e aveva chiarito sin da subito di non essere certo di quale sarebbe stato il prossimo passo da fare. Il ritorno sul cemento non è stato, forse, all’altezza delle sue aspettative, ragion per cui il romano deve aver pensato che fosse il caso di concedersi qualche altro giorno di preparazione, prima di volare alla volta di New York.

E così, molto semplicemente, il finalista di Wimbledon 2021 ha deciso di rinunciare al prossimo appuntamento in programma. Aveva intenzione di partecipare al Winston-Salem Open, in programma nella Carolina del Nord dal 18 al 24 agosto prossimi, ma dopo la tappa a Cincinnati ha ritenuto che fosse meglio fare dietrofront e dare forfait. Non perché non si senta in forma, come qualcuno aveva temuto, ma solo per non sprecare energie, verosimilmente, prima che scocchi l’ora degli Us Open.

Forfait di Berrettini: non sarà al torneo di Winston-Salem

La notizia non ha minimamente colto di sorpresa, dicevamo, quanti avevano ascoltato l’intervista un paio di giorni dopo la sconfitta in Ohio. “È stata un’estate molto intensa, tante partite – aveva detto l’ex numero 6 del ranking Atp – Non ho ancora preso una decisione (relativamente al torneo di Winston-Salem, ndr), devo parlarne con il team“.

Al preavviso dato da Matteo ha fatto poi seguito, nelle scorse ore, un comunicato rilasciato direttamente dal direttore del torneo a stelle e strisce. “Con rammarico, dobbiamo informarvi che Matteo Berrettini si è ritirato dall’Open di Winston-Salem del 2024. Questa stagione è lunga e le condizioni possono essere a volte estenuanti. Abbiamo avuto modo di osservare Matteo nel suo percorso di ritorno e gli auguriamo buona fortuna per il suo impegno a New York”.

L’appuntamento con Berrettini, dunque, slitta ai prossimi Us Open. Il martello romano puntava ad essere testa di serie, ma a questo punto non ci saranno più né tempo e né modo di guadagnare altre posizioni utili in ottica ranking. Ed è proprio per questo che la sua decisione ha lasciato di stucco i tifosi, che non fanno altro che ripetere, sui social, che sarebbe stato meglio sgranchirsi un altro po’ le gambe prima di buttarsi nella mischia di uno Slam.