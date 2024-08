Sinner, non è così: la smentita arriva dalla Egonu

Archiviate le Olimpiadi di Parigi 2024, Paola Egonu ha smentito tutto clamorosamente: c’entra il campione Jannik Sinner.

Gli abbracci a bordo campo, gli occhi che parlavano e si dicevano, nel silenzio, cose bellissime. Ha vinto due volte, nel corso di questo ultimo anno, Paola Egonu. La seconda quando, la scorsa domenica, è salita sul tetto del mondo, insieme alle sue compagne di squadra, conquistando il primo oro nella storia della pallavolo italiana.

La prima è meno recente, risale all’incirca a un anno fa. Al giorno in cui l’opposto di Cittadella si è imbattuta nel suo Shiro. Leonardo Puliti non l’ha mollata neanche per un istante, nel corso di questa edizione delle Olimpiadi 2024. Era sempre lì a sostenere la sua dolce metà, ad incoraggiarla, a gioire del successo che stava raggiungendo punto dopo punto sul parquet della città dell’amore. Una storia, la loro, che ha fatto sognare i tifosi ad occhi aperti e che ci ha restituito una certezza indissolubile.

Se Paola è così serena il merito è di mister Velasco, che ha saputo creare il miglior gruppo di sempre, ma non solo. Sono in tanti a pensare che la relazione con il pallavolista abbia completato il quadro, contribuendo al traguardo che la Egonu ha tagliato qualche giorno fa. Un amico della coppia ha addirittura scritto che quell’oro è anche un po’ di Leonardo. Il che cozzerebbe, come facilmente intuibile, con un’opinione piuttosto radicata nei tifosi italiani.

Egonu e Sinner, due pesi e due misure

Se è vero, come si dice, che Paola è ancor più felice da quando al suo fianco c’è Leonardo, sarebbe una smentita clamorosa. Una smentita nei confronti di quanti, nelle ultime settimane, ne hanno dette peste e corna su un atleta che avrebbe dovuto partecipare alle Olimpiadi ma che, come noto, si è ritirato poche ore prima dell’inizio dei Giochi.

Quell’atleta è Jannik Sinner, che ha dato forfait per la tonsillite ma che continua a pagare, ancora oggi, per questa sua decisione, per quanto ponderata sia stata. Questo perché molti hanno ritenuto che il problema non fosse tanto l’infiammazione in sé, quanto piuttosto la relazione con la collega russa Anna Kalinskaya.

Se in un primo momento la notizia della loro love story era accolta positivamente, non ci è voluto molto perché il popolo dei social cambiasse idea. Adesso è lei, come in passato lo è stata Melissa Satta con Matteo Berrettini, il capro espiatorio, soprattutto perché la notizia della tonsillite è arrivata dopo la breve vacanza che i due piccioncini si sono regalati in Costa Smeralda. Egonu ha ribaltato tutto, però, dimostrando che l’amore può far bene ai campioni, ma basterà a far sì che i detrattori si ricredano e diano tregua all’altoatesino?