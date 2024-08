Gratta e vinci a tutto gas: auto nuove a volontà

Gratta e vinci, sembra incredibile eppure è vero a tutti gli effetti: una macchina nuova per tutti, basta provare.

Certe volte si gioca solo per sfizio, per scrupolo, non perché si è realmente convinti di poterne cavare un ragno dal buco. Del resto, non si vince sempre. Solo pochi eletti possono dire di aver toccato il cielo con un dito almeno una volta nella vita, grazie al tempestivo intervento della dea bendata. Questo non dissuade i giocatori, tuttavia, dalla voglia di provarci ugualmente.

La storia che vogliamo raccontarvi oggi casca proprio a fagiolo. Arriva dall’Illinois, più precisamente da Bellwood, dove un uomo ha sfidato la sorte senza nutrire, fondamentalmente, la benché minima speranza di riuscirci. Nonostante non ci credesse, non si è dato per vinto, tanto è vero che, nei giorni scorsi, si è recato al civico 5001 di St. Charles Road, presso il suo Liquor and Grocery di fiducia.

Tutto è accaduto lì, al di là della porta vetrata che l’uomo ha attraversato senza avere idea di cosa sarebbe accaduto da lì a breve. Quel giorno aveva voglia di Gratta e vinci, perciò li ha passati in rassegna tutti, dal primo all’ultimo, per poi scegliere quello che, più degli altri, aveva attirato la sua attenzione.

Gratta e vinci, incredibile ma vero

Ha così comprato un biglietto della serie Cash is King che, al prezzo di 30 dollari a biglietto, mette in palio dei premi assolutamente stratosferici. Mai pensando, dicevamo prima, che quella volta potesse spettare a lui, ma si sbagliava. Si sbagliava alla grande.

Giusto il tempo di raschiar via tutta la patina argentata che l’uomo di Bellwood ha scoperto, con suo immenso stupore, di aver vinto. E non una somma qualunque, ma il premio più alto cui potesse ambire comprando un tagliando di quella serie. Ha messo le mani sul premio da 3 milioni di dollari, cosa che, inizialmente, lo ha sorpreso al punto da pensare di essersi sbagliato.

“Pensavo di aver letto male il biglietto. Ho chiesto al cassiere di verificarlo e lui ha detto ‘Congratulazioni!’ È stato scioccante. Il mio cuore batteva forte e ho iniziato subito a sudare”. Lo shock adesso è passato e l’uomo ha anche deciso come investire tutti i soldi di cui la dea bendata gli ha fatto dono. “Mia moglie vuole una macchina nuova e mio figlio ha bisogno di una macchina nuova. Macchine nuove per tutti!“, ha raccontato ai funzionari della lotteria, rivelando così i suoi progetti futuri.