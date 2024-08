Scommesse, tennis e medaglia d’oro: 8mila euro così

Scommesse, tennis e medaglia d’oro: 8 mila euro vinti in questo modo. Ecco quello che è successo nei giorni scorsi

Senza segreti e senza possibilità di sbagliare. Nessuna possibilità di non andare alla cassa. La questione è molto semplice: ci sono quelle schedine che quando iniziano ti danno la sensazione che possono andare in porto nello spazio di poco tempo.

E così è stato anche in questo caso, con una bolletta giocata sul tennis sul sito della PlanertWin365, che conferma, ancora una volta, come alcuni giocatori riescono a fare dei colpi davvero importanti, dei colpi che dimostrano, effettivamente, la loro grandezza. Certo, la cifra scommessa è quella che non passa inosservata: visto che parliamo della bellezza di 500euro messi sul piatto. Quindi il rischio è stato altissimo anche se calcolato. Che poi di calcolato non c’è nulla, anche perché in tutto questo c’era anche la giocata magica, quella che ha visto trionfare Djokovic alle Olimpiadi nella finale contro lo spagnolo Alcaraz.

Scommesse, ecco la schedina vincente

Cinquecento euro, quindi, scommessi, con un bonus di poco superiore agli 800euro, per una vincita totale di 8.028euro. Tutta sul tennis, come detto. E la quota più alta, quasi 2 volte la posta, era proprio la finale Olimpica di Parigi tra il serbo, diventato l’unico tennista nella storia a vincere tutto quello che è possibile vincere nel corso della carriera, e lo spagnolo che per molti anni guiderà insieme a Sinner la classifica ATP. Per i dettagli vi lasciamo la schedina sotto. Un colpo davvero clamoroso.