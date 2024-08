Sfacciatissima Camila Giorgi: finalmente ha confessato

Camila Giorgi si è messa a nudo e ha finalmente confessato quello che avrebbe dovuto dire già molto tempo fa: ha vuotato il sacco.

Sembra un’altra persona. E forse, effettivamente, lo è. Se qualcuno si chiedeva, ai tempi in cui giocava a tennis, come fosse possibile che non sorridesse mai, questo qualcuno sarà contento, oggi, di sapere e di vedere che l’ex campionessa se la sta spassando un mondo, in questa nuova vita lontana dal Tour e dallo sport professionistico.

Camila Giorgi non dà l’impressione di essere minimamente pentita della scelta che ha fatto, il che è indubbiamente un bene. Lei stessa, qualche giorno fa, ha ammesso di aver lasciato perché certa che fosse giunto il momento di farlo, per cui siamo contenti che, guardandosi indietro, non rimpianga nulla. Tanto ha dato al tennis e tanto altro ancora avrebbe potuto dare, ma era giunta l’ora per lei, evidentemente, di provare qualcos’altro. Di lasciarsi alle spalle quella vita tutta allenamenti e gare.

Adesso, così pare, si sta dedicando a ciò che più le piace, vale a dire la moda. E scriverà un libro, ha anticipato, anzi, lo sta già scrivendo e in più di una lingua. Ha voltato pagina, insomma, la stella di Macerata, che ora si divide tra gli States e l’Italia per rincorrere i suoi sogni. Sogni che, questo ha dimostrato, non vedeva l’ora di realizzare.

Camila Giorgi si mette a nudo: l’ha confessato

Cavalcando l’onda di questo ritrovato entusiasmo, Camila Giorgi si è anche lasciata andare ad una piccola confessione a mezzo social. Sospettavamo che le cose stessero così, ma adesso lo ha ufficializzato.

Era evidente che le piacesse un mondo stare al centro dell’attenzione, tanto è vero che non ha mai resistito alla tentazione di mostrarsi in un certo modo sui suoi tanto amati social network. Da anni ormai si lasciava immortalare in pose supersexy, con indosso abiti provocanti da femme fatale, per cui non ha sorpreso nessuno il fatto che lo abbia ammesso mettendolo nero su bianco.

Nella didascalia che accompagna l’ultimo scatto postato su Instagram, la campionessa di Montreal 2021 ha scritto una frase netta, secca e sincerissima: “I appreciate the way you watch me“. Significa “Mi piace il modo in cui mi guardi”, cosa di cui, appunto, eravamo a conoscenza da ancor prima che pubblicasse questo scatto caliente in cui sfoggia body bianco e collant di pizzo. Una confessione, insomma, per nulla inaspettata, sebbene sia apprezzabile che abbia ammesso quanto le piaccia essere guardata in un certo modo.