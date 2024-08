Giallo alla Juventus, è scontro: l’annuncio gela i tifosi

Giallo alla Juventus, quello che viene fuori non è chiaro e quindi c’è un annuncio che gela i tifosi. Ecco la situazione dopo il rinnovo

Un paio di giorni fa la Juventus ha messo a tacere tutte le voci di mercato che hanno visto protagonista uno degli elementi più importanti della rosa. Gleison Bremer ha firmato il rinnovo contrattuale fino al 2029 e quindi è stato blindato dal club bianconero.

Sì, perché nel corso dell’estate si è anche parlato di un possibile addio: il brasiliano, secondo alcuni, poteva essere uno dei sacrificati (avrebbe potuto portare almeno 50 milioni di euro) per fare spazio ai volti nuovi. Ma così non sarà, con la Juventus che ha deciso di fargli firmare il nuovo contratto che la mette al sicuro da ogni possibile assalto. In tutto questo, comunque, c’è anche un piccolo giallo che riguarda la clausola rescissoria del giocatore. Due voci diverse, due cose che non coincidono. Due fonti: una societaria e una da parte dell’entourage del calciatore.

Giallo alla Juventus, la clausola di Bremer

A spiegarlo ci ha pensato il giornalista Luca Momblano che ha parlato come al solito a Juventibus, la diretta Twitch con la quale cerca di dare indicazioni e aggiornamenti sullo stato delle operazioni della Vecchia Signora. E ha detto questo.

“Vi spiego il motivo del giallo della clausola di Bremer sul rinnovo del contratto. Dalla Juventus dicono non ci sia più la clausola, dall’entourage del calciatore dicono ci sia ancora ma che sia più alta“. Insomma, qual è la verità? Non si conosce al momento, a meno che non venga fuori un comunicato da parte del club che spieghi nel dettaglio quali sono stati i termini del rinnovo di Bremer. In ogni caso, almeno per ora, il club ha deciso di lucchettare il giocatore e quindi tenerlo per almeno un’altra stagione. Poi sappiamo anche che davanti ad un’offerta importante in nessun club nessun giocatore è incedibile.