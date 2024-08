I pronostici di lunedì 5 agosto: Olimpiadi, Superligaen ed Ekstraklasa

I pronostici di lunedì 5 agosto, nel torneo maschile di calcio a Parigi 2024 le outsider Marocco ed Egitto sfidano rispettivamente Spagna e Francia.

Il torneo di calcio delle Olimpiadi di Parigi è agli sgoccioli. In semifinale, oltre alla Francia padrona di casa, c’è la Spagna ma anche due outsider come Marocco ed Egitto. I Leoni dell’Atlante, capitanati dal fuori quota Hakimi, dovrebbero dare filo da torcere alla Rojita in una gara da almeno una rete per parte e tre complessivi.

Più agevole, invece, il compito della Francia di Henry, che finora ha vinto tutte le partite senza subire gol. Non dovrebbe riservare sorprese neppure la semifinale con gli egiziani, i quali hanno già tagliato un traguardo storico battendo il Paraguay ai rigori nei quarti di finale, dopo aver evitato la sconfitta per un soffio. Si gioca anche in Superligaen, il massimo campionato danese: nel posticipo della terza giornata il Nordsjaelland cercherà di rimanere imbattuto dopo il successo nel match d’esordio con l’Aalborg ed il pari con il Midtjylland. I giallorossi di Olsen hanno tutte le carte in regola per fare il colpaccio anche in casa del Vejle.

I pronostici sulle altre partite

In Slovenia l’Olimpia Lubiana riuscirà molto probabilmente a portare a casa i tre punti contro il Nafta, mentre in Finlandia l’OLS, club che milita nel torneo cadetto, è nettamente favorito sul KuPS Akatemia.

Una partita che verosimilmente riserverà almeno tre gol complessivi è l’amichevole internazionale tra Fulham e Siviglia, due squadre che quest’anno non prenderanno parte alle coppe europee e che vogliono riscattare una stagione opaca. Almeno un gol per parte, infine, in Cracovia-Widzew Lodz (Ekstraklasa) e Rapid Bucarest-Sepski (Superliga Romania).

Pronostici: la scelta del Veggente

• Olimpia Lubiana vincente e almeno due gol complessivi in Olimpia Lubiana-Nafta Lendava, Prva Liga, ore 20:15

Vincenti

Francia (in Francia-Egitto, Olimpiadi calcio, ore 21:00)

(in Francia-Egitto, Olimpiadi calcio, ore 21:00) Nordsjaelland (in Vejle-Nordsjaelland, Superligaen, ore 19:00)

(in Vejle-Nordsjaelland, Superligaen, ore 19:00) OLS (in OLS-KuPS Akatemia, Ykkonen, ore 17:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Fulham-Siviglia , amichevole, ore 21:00

, amichevole, ore 21:00 Marocco-Spagna, Olimpiadi calcio, ore 18:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Marocco-Spagna , Olimpiadi calcio, ore 18:00

, Olimpiadi calcio, ore 18:00 Cracovia-Widzew Lodz , Ekstraklasa, ore 19:00

, Ekstraklasa, ore 19:00 Rapid Bucarest-Sepsi OSK, Superliga Romania, ore 21:00

Il “clamoroso”

• Aberdeen vincente e meno di tre gol complessivi in St. Johnstone-Aberdeen, Premiership, ore 21:00