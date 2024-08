Champions League: i pronostici sulle partite di martedì 6 agosto

Champions League, al via il terzo turno preliminare: tra i match più interessanti quello tra il Lille e il Fenerbahçe di Mourinho.

Tocca come al solito alla Champions League dare il via al terzo turno preliminare, il penultimo prima della fase a girone unico, che debutterà proprio a partire da quest’edizione. Tra le sfide più avvincenti c’è sicuramente quella tra i francesi del Lille e il Fenerbahçe di José Mourinho, pronte a contendersi un pass per gli spareggi.

La squadra turca, allenata dal tecnico portoghese, nel turno precedente ha ottenuto due vittorie sofferte con il Lugano, vincendo 4-3 all’andata e 2-1 al ritorno. Il Lille – da quest’anno allenato da Bruno Genesio dopo l’addio di Paulo Fonseca, oggi al Milan – invece non ha ancora disputato gare ufficiali. Ci aspettiamo una gara equilibrata, in cui gli uomini di Mourinho potrebbero tuttavia sfruttare il fatto che rispetto ai transalpini siano molto più avanti nella preparazione: probabile che entrambe vadano a segno. I danesi del Midtjylland sono imbattuti nei 5 incontri giocati finora tra campionato e coppe e dovrebbero evitare la sconfitta anche con gli ungheresi del Ferencvaros. Anche la Dinamo Kiev farà verosimilmente valere il fattore campo: gli ucraini hanno incantato con i serbi del Partizan segnando 9 gol complessivi tra andata e ritorno (6-2 e 0-3) e partono leggermente favoriti sui Rangers, spesso in affanno lontano dalla Scozia.

Le previsioni sulle altre partite

Lo Sparta Praga ha conquistato solo vittorie da metà luglio in poi e davanti ai propri tifosi dovrebbe avere la meglio sui rumeni dell’FCSB, reduci da due partite serrate con gli israeliani del Maccabi Tel Aviv.

Si può dare fiducia anche al Salisburgo, che ha iniziato col botto in Austria prendendo a pallate il Dornbirn in coppa e piegando 3-2 il GAK nella prima giornata di campionato: gli olandesi del Twente sono avvisati. Promettono equilibrio anche le sfide tra Malmo e PAOK – occhio però agli svedesi, che hanno più minuti nelle gambe rispetto ai greci – e tra Qarabag e Ludogorets.

Champions League, possibili vincenti

Midtjylland (in Midtjylland-Ferencvaros, ore 19:15)

Dinamo Kiev o pareggio (in Dinamo Kiev-Rangers, ore 20:00)

Sparta Praga (in Sparta Praga-FCSB, ore 20:00)

Salisburgo (in Salisburgo-Twente, ore 20:45)

Champions League, le partite da almeno tre gol complessivi

Malmo-PAOK, ore 19:00

Lille-Fenerbahçe, ore 20:30

Salisburgo-Twente, ore 20:45

Champions League, le partite da almeno un gol per squadra

Malmo-PAOK, ore 19:00

Dinamo Kiev-Rangers, ore 20:00

La partita da meno di tre gol complessivi

Qarabag-Ludogorets, ore 18:00

Comparazione quote

La vittoria del Midtjylland è quotata a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Dinamo Kiev-Rangers è quotato invece a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

