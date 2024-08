Angela Carini, il prima e dopo è strabiliante: social impazziti

Angela Carini, è proprio il caso di dire che non tutti i mali vengono per nuocere: i social sono letteralmente impazziti.

Dire che la sua reazione abbia spaccato in due l’opinione pubblica sarebbe estremamente riduttivo. La verità, infatti, è che, fino a questo momento, si è parlato più dell’affaire Angela Carini che delle gare e delle medaglie che stanno scandendo l’edizione 2024 dei Giochi di Parigi.

Questo perché, appunto, la vicenda che ha coinvolto la pugile italiana si è rivelata parecchio controversa. La 25enne di Napoli, come si ricorderà, avrebbe dovuto affrontare, nei giorni scorsi, la collega algerina Imane Khelif, il cui disturbo ormonale fa sì che abbia livelli di testosterone insoliti per una donna. Donna lo è, però, a tutti gli effetti, checché si sia detto negli ultimi giorni sul suo conto. È falso dire, dunque, che la Carini abbia lottato contro un uomo, sebbene in tanti continuino a portare avanti questa strampalatissima teoria.

Indipendentemente dall’epilogo della gara – l’azzurra si è ritirata 40 secondi dopo l’inizio del match, dopo aver preso un pugno, a suo dire molto forte, in faccia – è impossibile non osservare che il prima e dopo di Angela Carini è assolutamente strabiliante. La vicenda parigina le avrà negato, magari, la possibilità di vincere una medaglia olimpica, ma le ha restituito, in compenso, la popolarità.

Angela Carini spicca il volo dopo l’affaire Imane Khelif

Non tutti hanno appoggiato il suo comportamento – la pugile ha lasciato il ring senza neanche salutare Imane – eppure, nel bene e nel male, si è parlato di lei fino allo sfinimento.

E poi, si sa come vanno queste cose: non appena la vicenda è balzata agli onori della cronaca, ecco che il popolo dei social ha iniziato a cercare la Carini su Instagram per ficcanasare un po’ nella sua vita privata. Ebbene, se alla data del 31 luglio, prima della gara, Angela era seguita da 32mila persone circa, il giorno dopo aveva già 50mila follower in più. Il 3 agosto è arrivata, addirittura, a quota 106mila.

Il suo bacino di sostenitori è più che triplicato, dopo i Giochi di Parigi, tanto è vero che anche il suo engagement rate (la media dei like e dei commenti che si misura tenendo conto degli ultimi post di un utente, ndr) è salito dell’11,16%, come quantificato da Not Just Analytics. Non tutti i mali vengono per nuocere, insomma. Stavolta le Olimpiadi le hanno fruttato solo un po’ di popolarità, ma chissà che la prossima volta non possano regalarle la medaglia tanto desiderata.