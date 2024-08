Scommesse, colpo da 7mila euro con amichevoli e tennis

Scommesse, ecco il colpo da quasi 7 mila euro con amichevoli e tennis. Una schedina incredibile, con una vincita bellissima

Le scommesse non vanno mai in vacanza, nemmeno in questa estate torrida e nemmeno ad agosto. Anche perché tra poco ricominciano i campionati e quindi si riprende sul serio. Ma in questi mesi ci sono stati gli Europei e le Olimpiadi, ma anche amichevoli internazionali di alto livello che hanno catturato le attenzioni degli scommettitori.

E noi de Ilveggente.it vi abbiamo raccontato spesso di vincite importanti, soprattutto andando a spulciare – così come successo pure in questo caso – il sito PlanetWin365. Un’estate incredibile per gli utenti di questa piattaforma, che si sono resi davvero protagonisti di colpi davvero incredibili. E che non sembrano, soprattutto, volersi fermare. La situazione, quindi, adesso è questa. E noi siamo qui a raccontarvi di un’altra vincita clamorosa, sempre sul solito sito, e questa volta con amichevoli e partite di tennis protagoniste. Diciamo che l’investimento non è stato basso – e noi vi raccomandiamo sempre di non giocare mai e poi mai cifre del genere – ma si è rivelato azzeccato. E andiamo quindi a vedere i dettagli.

Scommesse, il colpo è clamoroso

Otto eventi pronosticati. Amichevoli, partite di qualificazione alla prossima Europa League, ma anche un match delle Olimpiadi del Tennis con Musetti in questo caso protagonista. Il fortunato giocatore in questione, infatti, ha deciso di dare fiducia al tennista azzurro pronosticando un over 9,5 nel primo set. Poi cosa effettivamente successa, visto che il match è stato comunque equilibrato. E mettendoci in mezzo delle gare importanti per l’Europa, è riuscito a sbancare. La vincita è stata precisamente di 6.710,06 euro. Un bel colpo prima delle vacanze.