Ultim’ora Juventus, salta l’affare: l’annuncio gela i tifosi

Calciomercato Juventus, ormai l’affare è saltato e c’è anche l’annuncio che gela i tifosi bianconeri. Nessuna possibilità di un ritorno

Un colpo assaporato, accarezzato per un poco di tempo. Ma nelle ultime settimane la cosa è andata via via scemando e stando a quanto descritto dalle parole di un giornalista della BBC, intervistato in esclusiva da tuttojuve.com, non c’è nessuna possibilità, in questo momento, che possa andare in porto.

Anche la Juventus probabilmente lo ha capito e ha cominciato a sondare altre piste. Da Galeno del Porto ad esempio, passando per il compagno di squadra Conceicao e finendo ad Adeyemi del Borussia Dortmund. Per quanto riguarda invece Jadon Sancho, a quanto pare, ci sono ridotte al lumicino – ed è quasi spento – le possibilità che possa vedersi in Serie A la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, le parole di Kinsella

A spiegare quello che è successo è stato Nizaar Kinsella, appunto un giornalista della BBC, che conosce molto bene quelle che sono le dinamiche dei club inglesi e che quindi ha cercato di fare un quadro della situazione.

“Penso che alla fine rimarrà lì, anche se lo United accetterebbe un’offerta ritenuta congrua dai club interessati. La Juventus non è disposta a pagare quella cifra e preferirebbe impostare un prestito con opzione, al contrario dei Red Devils che lo vorrebbero cedere a titolo definitivo. Il PSG potrebbe essere la giusta situazione, ma resto convinto che possa rimanere a Manchester alla fine”. Insomma, è evidente che il problema sia stato quello della formula di un’operazione che Cristiano Giuntoli avrebbe voluto impostare in un altro modo. E invece lo United non intende cedere il giocatore con il “rischio” di ritrovarselo di nuovo in casa al termine di questa stagione. Meglio tenerlo a questo punto, magari puntandoci nel corso dell’anno, che lasciarlo andare via di nuovo in modo temporaneo. Di possibilità quindi, di vederlo in Italia, non ce ne stanno e rimangono altissime quelle che lo stesso possa giocare in Premier League l’anno prossimo.