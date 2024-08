Sorteggio tabellone Masters 1000 Montreal, gli avversari degli azzurri

Sorteggio Canadian Open, al via il Masters 1000 che si gioca sul cemento di Montreal: ecco chi affronteranno gli azzurri al primo turno.

Come ampiamente prevedibile, il main draw del Canadian Open sta perdendo un pezzo dopo l’altro. Il fatto che il torneo inizi il 6 agosto prossimo non è stato d’aiuto, in un’estate in cui i campionissimi del circuito hanno preferito dare priorità alla medaglia olimpica piuttosto che agli appuntamenti del Tour, sebbene questo fosse particolarmente rilevante. Ed ecco che, infatti, nei giorni scorsi è giunta notizia di svariati ritiri “illustri”.

Il primo ad essersi cancellato è stato Novak Djokovic, che a Parigi farà di tutto per conquistare il solo tesoro che ancora manca al suo ricchissimo palmares. Lo hanno seguito Francisco Cerundolo e Jiří Lehečka, fino a che, nella serata di giovedì 1 agosto, anche Carlos Alcaraz non ha annunciato ciò che, ad ogni modo, non ha sorpreso nessuno. L’iberico non sarà a Montreal e neanche Lorenzo Musetti arriverà in Canada in tempo.

Chi invece ci sarà è il campione uscente, vale a dire Jannik Sinner. L’azzurro non ha partecipato, come noto, ai Giochi di Parigi, ragion per cui è in Canada già da qualche giorno. Cercherà di difendere i punti vinti lo scorso anno, quando la sua cavalcata verso la vetta del ranking Atp ebbe ufficialmente inizio. E potrebbe essere più semplice del previsto, almeno si spera e facendo i dovuti scongiuri, con due dei top 3 fuori dai giochi.

Sorteggio Canadian Open, Sinner a caccia di conferme

Il ritiro di Alcaraz, seguito poi da de Minaur e Struff, ha spalancato le porte a Lorenzo Sonego e a Flavio Cobolli, attualmente 48esimo nel ranking, che sono entrati per un soffio nel main draw insieme ad Alexei Popyrin e Marcos Giron.

Un discorso a parte va fatto, invece, per Matteo Berrettini, che al momento è ancora fuori dai giochi. Non ci sono wild card per lui – sono state assegnate a 4 tennisti canadesi – e, non essendosi iscritto alle qualificazioni, difficilmente avrà accesso al main draw. Potrebbe entrarvi in calcio d’angolo solo nel caso in cui si dovessero registrare altri ritiri, ma essendo fuori di svariati posti (erano 4 nel pomeriggio di venerdì, mentre fino a qualche giorno fa erano 17 i gradini che lo separavano dal tabellone principale) è verosimile, a questo punto, che lo si possa vedere a Montreal.

Potrà rifarsi, in tal caso, a Cincinnati, e approfittare di questo lungo stop per riabituarsi al cemento, dopo il rush finale sulla terra rossa che gli è valso la bellezza di due titoli 250. Ne sapremo di più, ad ogni modo, sia relativamente a Berrettini che al percorso di Sinner, Sonego e Cobolli stasera alle 22:30, quando si terrà la cerimonia del sorteggio del tabellone principale del Masters 1000 di Montreal.