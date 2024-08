Sinner, trema l’Italia: clamoroso retroscena

Sinner, lo spoiler del tutto inaspettato fa tremare i tifosi dell’Italtennis: le Olimpiadi sono l’ultimo dei problemi.

Dopo soli 3 anni, la storia si è ripetuta. Jannik Sinner ha rinunciato alle Olimpiadi – stavolta per la tonsillite, allora per lavorare sul suo gioco e migliorare – e, puntualmente, è stato massacrato in tutti i modi possibili e immaginabili. E con lui la nuova fidanzata Anna Kalinskaya, rea, a detta dei detrattori, di essere la reale causa di questo ritiro.

Poco c’entrano, in realtà, le vacanze insieme a lei in Sardegna. Il numero 1 del mondo aveva iniziato ad allenarsi sulla terra rossa in vista dei Giochi di Parigi, ma dopo qualche giorno si sarebbe sentito poco bene e avrebbe deciso, per evitare che la situazione si aggravasse ulteriormente, di fare retromarcia. Da qui il ritiro dalle Olimpiadi, di cui sarebbe stato osservato speciale. Cosa che buona parte degli italiani, come noto, non ha preso bene, impaziente com’era di vederlo in azione in questa lotta a suon di medaglie.

Chi invece ritiene che l’azzurro abbia fatto bene è l’ex tennista Luca Bottazzi, che in un’intervista a Mowmag ha cercato di difendere il suo “erede” come meglio ha potuto. Dicendo, peraltro, delle cose molto interessanti, come ad esempio che, essendo Jannik il numero 1 al mondo, “non può certo presentarsi sul palcoscenico a mezzo servizio” quando non si sente bene.

Sinner, che paura: il solo pensiero terrorizza i tifosi

Il passaggio più interessante dell’intervista in questione, tuttavia, è quello in cui Bottazzi si lascia andare ad un piccolo spoiler. Proprio come aveva fatto in tempi non sospetti, prevedendo che Sinner alla fine non sarebbe andato alle Olimpiadi, ha fatto una clamorosa rivelazione.

“Penso che Jannik, dopo gli Us Open, non risponderà alla convocazione di capitan Volandri, saltando la Coppa Davis a Bologna. In tal maniera, potrà preparare l’assalto finale per concludere al meglio la stagione alle Atl Finals di Torino. Le ragioni di quanto ho appena detto ve le spiegherò poi, anche se a quanto pare, non serve a nulla”.

Ha sganciato una vera e propria bomba, Bottazzi, che sembra non avere dubbi sul fatto che Sinner non parteciperà neanche quest’anno alla fase a gironi della competizione a squadre. Assenza che lo scorso anno non ha pregiudicato la performance degli azzurri, ma che di certo spaventerebbe e non poco, qualora venisse confermata, i tifosi dell’Italtennis, che già sognano la doppietta.