PSV Eindhoven-Feyenoord, Supercoppa d’Olanda: tv, streaming, formazioni, pronostico

PSV Eindhoven-Feyenoord è la sfida che mette in palio la Supercoppa d’Olanda e si gioca domenica alle 18:00: notizie, analisi, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Per il secondo anno di fila a contendersi la Supercoppa d’Olanda – o meglio, il “Johan Cruijff Schaal” – saranno PSV Eindhoven e Feyenoord. Rispetto allo scorso agosto, tuttavia, i ruoli delle due big del calcio olandese si sono invertiti.

Nel senso che gli uomini di Peter Bosz – i quali nell’ultima edizione della Supercoppa si imposero 1-0 grazie ad una rete di Lang – si presentano da campioni d’Olanda in carica, mentre il club di Rotterdam “solo” da detentore della coppa nazionale, sollevata lo scorso aprile in virtù del successo nella finalissima con il NEC. Il teatro della sfida è dunque la casa del PSV, il Philips Stadion, un vero e proprio fortino inespugnabile nell’ultima Eredivisie. Davanti al proprio pubblico, infatti, la squadra di Eindhoven non ha incassato neppure una sconfitta e l’impeccabile rendimento casalingo ha certamente fatto la differenza nel duello a distanza con il Feyenoord, che si è limitato a mangiare la polvere, come si dice in questi casi.

Il Feyenoord riparte da Priske

Alla fine Gimenez e compagni sono arrivati a -7 dal PSV, divario che non rende bene l’idea del dominio titale dei Boeren, capaci di realizzare la bellezza di 111 gol in 34 partite.

Bosz si è quindi meritato la riconferma, ma le partenze del messicano Lozano e quella del brasiliano Ramalho privano l’ex allenatore del Lione di due grandi protagonisti della cavalcata dello scorso anno. Per il Feyenoord invece questo sarà un po’ l’anno zero, visto che in panchina non c’è più Arne Slot, che ha preso il posto di Jurgen Klopp al Liverpool. Il suo sostituto è il danese Brian Priske, reduce da due ottime stagioni al timone dello Sparta Praga in Repubblica Ceca. Il mercato gli ha portato subito via il centrocampista Wieffer, ceduto per 30 milioni al Brighton, ma sono arrivati diversi giocatori interessanti come Lingr, Moussa, Mitchell e Nadje.

Il pronostico

Nelle ultime amichevoli il Feyenoord ha incassato 5 gol totali tra Benfica e Monaco, rimediando due sconfitte molto pesanti e preoccupanti. Il PSV invece dopo l’1-1 con il Club Brugge ha battuto 2-1 il Valencia. Diamo fiducia alla squadra di Bosz, dal momento che al club di Rotterdam servirà del tempo per assorbire i nuovi dettami tecnici, ma stavolta i gol al contrario di quanto successe un anno fa non dovrebbero mancare.

Le probabili formazioni di PSV Eindhoven-Feyenoord

PSV EINDHOVEN (4-2-3-1): Muslera; Jelert, Sanchez, Bardakci, Kohn; Kutlu, Torreira; Yilmaz, Mertens, Arkurtoglu; Icardi.

FEYENOORD (4-3-3): Destanoglu; Bulut, Sanuc, Gabriel Paulista, Masuaku; Oxlade-Chamberlain, Al-Musrati, Tiknaz; Keles, Immobile, Rafa.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1