Galatasaray-Besiktas, Supercoppa di Turchia: tv, streaming, formazioni, pronostico

Galatasaray-Besiktas è la sfida che mette in palio la Supercoppa di Turchia e si gioca sabato alle 19:45: notizie, analisi, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Di spunti di riflessione ne offre molteplici la sfida tra Galatasaray e Besiktas che dà il via alla stagione calcistica turca e che mette in palio il primo trofeo del 2024-25, la Supercoppa di Turchia. Uno dei primi è il debutto ufficiale dell’ex centravanti della Lazio Ciro Immobile con la maglia delle Aquile Nere. L’esperto attaccante, che è atterrato a Istanbul in pompa magna, avrà subito l’occasione di sollevare una coppa.

Dall’altra parte del campo ci saranno anche altre vecchie conoscenze della nostra Serie A come Icardi, Mertens e Torreira. Tre punti fermi del Galatasaray già nelle ultime stagioni.

I giallorossi a maggio hanno vinto il campionato turco al fotofinish e soprattutto dopo un emozionante duello con gli acerrimi rivali del Fenerbahçe, che hanno collezionato soltanto tre punti in meno del “Gala”, il quale è stato capace di sfondare quota 100 (102 per l’esattezza). Gli uomini di Okan Buruk vogliono iniziare con il piede giusto e tenteranno di affermare la propria supremazia in una competizione a gara unica che hanno già conquistato ben 17 volte (record). Il Besiktas invece farà di tutto per riscattare il sesto posto della scorsa stagione. Per tornare a lottare con le altre big ha assoldato un tecnico dalle idee “moderne” come Giovanni van Bronckhorst ed ha fatto la voce grossa sul mercato. Oltre ad Immobile, i bianconeri hanno portato nella capitale turca l’ex centrocampista del Braga Al-Musrati e l’attaccante Rafa Silva, prelevato dal Benfica. Quest’ultimo ha già timbrato il cartellino, realizzando una doppietta nella penultima amichevole con il Gençlerbirligi. Il Galatasaray invece è reduce da una sconfitta per 2-0 nel testa con il neopromosso Parma.

Come vedere Galatasaray-Besiktas in diretta tv e streaming

La sfida tra Galatasaray e Besiktas, in programma sabato alle 19:45 e valida per la Supercoppa di Turchia, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda della partita che vedrà protagonisti gli uomini di Okan Buruk e quelli di Giovanni van Bronckhorst.

Il pronostico

Galatasaray più rodato ed abituato a vincere ma questo nuovo Besiktas intriga e non poco: giallorossi favoriti in una gara in cui anche la squadra di Immobile dovrebbe andare a segno.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Besiktas

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Jelert, Sanchez, Bardakci, Kohn; Kutlu, Torreira; Yilmaz, Mertens, Arkurtoglu; Icardi.

BESIKTAS (4-3-3): Destanoglu; Bulut, Sanuc, Gabriel Paulista, Masuaku; Oxlade-Chamberlain, Al-Musrati, Tiknaz; Keles, Immobile, Rafa.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2