Lotto, 100mila euro grazie al Numero Oro: non tutti lo sanno

Lotto, 100mila euro grazie al Numero Oro. Non tutti conoscono questa opzione che permette di avere altre possibilità di vincita

Il ritorno della Lombardia. Eccoci di nuovo a raccontarvi delle vincite clamorose piazzate in quella regione che lo scorso anno è stata la più fortunata con i Gratta e Vinci. Sì, nel 2023, la Lombardia ha avuto il maggior numero di milionari attraverso la Lotteria Istantanea, e adesso non si vuole fermare nemmeno con il gioco del Lotto.

Certo, quest’anno vi abbiamo raccontato diverse storie che riguardavo soprattutto la Campania, ma da quelle parti non si vuole per nulla abdicare. Ecco che andiamo a leggere di numerose vincite piazzate nel corso di una delle ultime estrazioni del Lotto che mostrano come l’intera regione del Nord Italia non ha assolutamente voglia di rimanere indietro. Detto questo, andiamo a leggere i dettagli di questi colpi, così come ci viene riportato da Agimeg.it.

Lotto, i dettagli delle vincite

La vincita più alta è stata realizzata a Brescia, con una giocata particolare. Infatti in questo caso sono stati vinti una montagna di soldi grazie all’Opzione Oro: un terno sulla ruota di Palermo è valso la bellezza di 107.750 euro. “Con la stessa giocata, ma su Tutte le Ruote, sono stati vinti altri 10.775 euro, sempre in virtù dell’Opzione Oro”.

E non è finita qui, perché anche con il 10eLotto c’è stata gloria per diversi giocatori, che passeranno delle vacanze, se non lo hanno già fatto, decisamente più belle e più serene. “Gloria anche al 10eLotto grazie ai 15.000 euro vinti a Lumezzane con una giocata nella Modalità Frequente, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti. A Milano, grazie all’Opzione Extra sono state centrate due vincite da 12mila euro ciascuna. Infine, ad Almenno San Bartolomeo, in provincia di Bergamo, sono state realizzate due vincite da 6.000 euro ciascuna”. Soldi per tutti in poche parole, con dei giochi che onestamente non ci finiscono mai di stupire. E ancora non siamo arrivati nelle “zone calde”, quelle quando si avvicina il Natale: in quei mesi, sappiamo benissimo, che tutti ci provano un poco di più. Ed è evidente che i botti di fine anno fanno gola a tutti. Vedremo quello che succederà, ma intanto ci “accontentiamo” di questo.