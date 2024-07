Gratta e Vinci, colpo da 5 milioni: tutti pazzi per il nuovo tagliando

Gratta e Vinci, colpo grosso da 5 milioni di euro. La vincita è quella massima. Tutti pazzi per il nuovo tagliando che sta circolando

Eccoci qui, di nuovo, a raccontarvi di un grande sogno che colpisce moltissimi italiani. Ma sono pochi gli eletti, quelli che realmente riescono a farlo realizzare. Sì, perché in questo caso parliamo della vincita massima con un Gratta e Vinci, e sappiamo benissimo, ovviamente, quante possibilità ci sono, minime, di riuscirci nel corso della propria vita.

Nemmeno se una persona acquista un biglietto per tutti i giorni della propria esistenza ha la certezza di poterci riuscire. Ecco perché vi ribadiamo, ancora una volta, che il gioco rimane un gioco e va preso appunto per questo. Perché se la Dea Bendata decide di apparire, di baciarvi, di darvi un enorme bacio sulla fronte, allora vi cercherà lei, inutile che siate voi ad andare in giro a cercare di prenderla. Ora, detto questo, la Dea Bendata ha deciso di baciare uno di noi, così come ci viene raccontato da Agimeg.it. E ha deciso di farlo in grande stile, regalandogli la vincita massima con un tagliando da 20 euro. Cinque milioni di euro: 5 milioni di euro.

Gratta e Vinci, ecco il colpo grosso

Il tutto è successo a Roma, nella Capitale: era da molto che non usciva una vincita del genere appunto nella città eterna. Il Lazio invece, così come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, aveva esultato per un’altra vincita a Ostia di 2 milioni di euro. In questo caso invece andiamo oltre, perché ci sono altre 3milioncini che ballano e che fanno decisamente la differenza.

Il fortunato vincitore ha acquistato un biglietto “Nuovo 100X” presso il Bar Tabacchi di via dell’Alpinismo 2 a Roma. Quindi proprio in città. Non sappiamo e non conosciamo altri dettagli, soprattutto se l’uomo in questione si è palesato o meno. Sappiamo però che quei 5 milioni di euro hanno una tassazione del 20% quindi alla fine della fiera incasserà realmente intorno ai 4 milioni. Che sono comunque una montagna di soldi. Auguri al fortunato.