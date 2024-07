DAZN a prezzo stracciato: nuova offerta Olimpiadi e Serie A

DAZN a prezzo stracciato: nuova offerta della piattaforma di streaming per Olimpiadi e Serie A. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Secondo molti DAZN non sta attraversando un buon momento. Sarebbero diversi i giornalisti pronti a lasciare o che lo hanno già fatto l’azienda per sistemarsi in altre squadre. E anche l’aumento dei prezzi, assai criticato, indica questo.

Ora, in attesa della Serie A che partirà il prossimo 17 agosto, ci sono le Olimpiadi, e la piattaforma streaming grazie ad un accordo con Warner Bros Discovery, così come riportato da calcio e finanza, porterà 6 canali tematici attivi 24 ore su 24 per permettere a tutti di seguire quella che è la più grande manifestazione sportiva dell’anno. Ma andiamo a vedere l’offerta che è stata messa sul piatto per attirare nuovi clienti, che potrebbero usufruire, almeno per un mese, di un prezzo assai vantaggioso.

DAZN, i dettagli dell’offerta

“Attiva un anno di DAZN Standard con un’offerta speciale: il primo mese a 9,99 €, poi a 34,99€ al mese. Il piano prevede una permanenza di 12 mesi Guarda tutti i Giochi Olimpici di Parigi 2024 con gli 8 canali di Eurosport disponibili su DAZN, di cui 6 interamente dedicati alle discipline olimpiche. Con il piano DAZN Standard vedrai tutti gli sport disponibili, tra cui le amichevoli estive con i più grandi club, tutte le partite della Serie A Enilive, La Liga EA SPORTS, la UEFA Women Champions League, il meglio del volley nazionale ed internazionale e il basket italiano ed europeo, la boxe, UFC e molto altro”. Questo il testo che si legge sul sito ufficiale, insomma, grandi eventi.

“Ricordiamo che il piano Standard consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione (ad esempio, un convivente connesso da casa via Smart TV e uno tramite smartphone, entrambi collegati alla stessa rete internet della propria abitazione). Il piano Standard permette di registrare l’App DAZN su al massimo sei dispositivi e di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, ma non mentre viene utilizzato l’altro dispositivo registrato”. Questi gli altri dettagli per cercare di usufruire di questa offerta.