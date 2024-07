Terremoto Calcioscommesse, UFFICIALE: 9 anni di squalifica

Scommesse, mano pesante della Procura della Figc che vuole andare fino in fondo. In totale sono stati chiesti oltre 9 anni di squalifica

La procura federale vuole andare in fondo. E ha proposto delle pene pesantissime per dei giocatori che sono accusati di calcioscommesse. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, dopo la prima udienza che si è svolta presso il Tribunale Federale nazionale, sono arrivate delle richieste di pena altissime.

Siamo ancora nella prima fase del processo, visto che il prossimo 29 luglio verrà sentito, inoltre, un amico dei calciatori che sembrano coinvolti e che non era tesserato. Quindi serve del tempo, ma dopo la prima udienza la mano è stata davvero pesantissima e potrebbe mettere la parola fine anche alla carriera di qualcuno. Vedremo.

Terremoto calcioscommesse, la situazione

I giocatori coinvolti, in una vicenda che vi abbiamo già riportato, sono Gaetano Letizia, Enrico Brignola e Christian Pastina. A loro si aggiunge anche Francesco Forte, che però sembra avere un problema in meno, in quanto non è stato riconosciuto come uno degli scommettitori.

Insomma, per il primo dei citati prima la procura della Figc ha chiesto 3 anni e 6 mesi di squalifica: per Brignola invece 3 anni, mentre 2 anni di squalifica sono stati chiesti per Pastina. Infine chiudiamo con Forte, per il quale i pm della federazione hanno chiesto un anno di squalifica appunto per il motivo che vi abbiamo spiegato prima. Il totale quindi supera i 9 anni complessivi di squalifica. Una mazzata incredibile che per qualcuno vorrebbe dire davvero stop alla propria carriera di calciatore. Insomma, la situazione al momento è questo e vedremo quello che succederà nel corso delle prossime settimane. Come detto, fino a 29 luglio, non verranno prese delle decisioni. C’è da sentire un altro teste che si potrebbe rivelare decisivo in tutto questo.