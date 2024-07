Gratta e vinci, top ten straricca: i migliori sono questi

Un Gratta e vinci per entrare nella top ten più ricca di tutti i tempi: premi così non se ne vedono tutti i giorni.

I vari tagli fanno sul mercato fanno sì che tutti, nessuno escluso, possano tentare la fortuna al Gratta e vinci. Per chi vuole spendere meno ci sono tagliandi economici, ma va da sé che solo i tagliandi più costosi garantiscano agli aspiranti fortunelli i lauti e ricchissimi premi su cui tanto sognano di mettere le mani.

Tra serie da 5, 10, 20 euro e più, c’è, insomma, l’imbarazzo della scelta. E si sarà trovato in difficoltà, al momento di farlo, anche l’uomo che, nei giorni scorsi, ha avuto un faccia a faccia con la dea bendata. In mezzo a tanti biglietti ne ha scelto uno che costa 20 euro e che promette, come facilmente intuibile, premi da capogiro. Uno di questi, come scoprirete a breve, è finito direttamente nelle sue tasche senza troppi complimenti.

Questo giocatore ha scelto, più specificamente, un Ultra Numerissimi, che ha comprato a Spezzano Albanese, in provincia di Cosenza, lungo viale Partenope. Una strada che non è interna al comune ma che è di passaggio, cosa che rende davvero difficile identificare chi possa essere la persona baciata dalla fortuna. Se un residente o, al contrario, un automobilista che si trovava a passare di lì e che si è imbattuto nella fortuna per puro caso. Perché era nel posto giusto al momento giusto.

Con un Gratta e vinci da 20 euro ha vinto mezzo milione: è successo di nuovo

Sta di fatto che quel Gratta e vinci comprato a ridosso delle vacanze gli ha fruttato una vincita pazzesca: parliamo di 500mila euro, una di quelle somme che ti cambiano la vita e che ti fanno credere eccome, ci mancherebbe all’altro, alla potenza della bendata.

C’è di più: questa vincita, arrivata poco dopo l’altra, fortunatissima, per effetto della quale mezzo milione era già stato vinto in provincia di Cosenza, è finita dritta in top ten. Nella classifica, vale a dire, delle vincite migliori della settimana che ci siamo lasciati alle spalle.

Le due più alte, secondo il report, si sono registrate a Roma, nella cui provincia una fitta pioggia di denaro ha dispensato 8 milioni di euro sulla città. Una graduatoria di soli successi nella quale tutti, insomma, sogneremmo – e meriteremmo – di entrare. Non convenite con noi?