Lotto, la combo perfetta: 216mila euro

Lotto, la combo è di quelle perfette e permette di portare a casa la bellezza di 216mila euro. Ecco la giocata clamorosa

Stavolta a prendersi lo scettro di regione più fortunata è la Calabria. Se nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di molteplici vincite centrate in Campania ed entrate di diritto nella Top10, qui, secondo le informazioni riportate da Agipronews.it, non ci sono dubbi. Quella centrata a San Marco Argentano, in provincia di Cosenza, è la più grossa vincita dell’ultimo concorso del gioco del Lotto, quello dello scorso 9 luglio.

Sì, la somma l’avete letta nel titolo: 216mila euro in un colpo solo. E per prendere tutti questi soldi devi centrare almeno una quaterna. In questo caso invece, c’è stata davvero quella che possiamo definire la combo perfetta. E andiamo a vedere, insomma, nel dettaglio, quello che è successo.

Lotto, ecco la combo perfetta

Allora, partiamo dal fatto che è stata giocata una quaterna su ruota fissa, quella Nazionale. E quando entrano tutti i numeri è normale che anche tutte le altre combinazioni a ruota vengano fuori. Non sappiamo quanti soldi sono stati giocatori, ma vista la vincita, e come è arrivata, pensiamo a una cifra non superiore ai dieci euro.

Allora, oltre la già citata quaterna, sono arrivati sei ambi e quattro terni. La combinazione vincente, quella che permesso all’uomo o alla donna in questione di brindare martedì sera e pensare alle vacanze da fare, magari prenotando quel viaggio che mai prima d’ora era stato possibile fare, è stata quella composta dai numeri 10-27-29-79, giocati come detto prima sulla ruota Nazionale. Sogni che diventano realtà in poche parole con il gioco del Lotto. Non è la prima volta che ve ne parliamo e vi anticipiamo anche che tra un po’ di ore vi spiegheremo un’altra giocata clamorosa, anzi altre giocate clamorose, che hanno permesso altrettanti colpi incredibili. Sempre per quanto riguarda l’estrazione dello scorso 9 luglio che, a quanto pare, è stata una delle più fortunate.