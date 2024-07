Schumacher da non credere: tifosi a bocca aperta

Schumacher da non credere, il campionissimo tedesco nel corso della sua carriera ha fatto vedere di tutto. Ricordate questo?

Per molti è stato il più forte di tutti i tempi. Per quello che ha fatto vedere alla Ferrari sicuramente. Tant’è che i tifosi della Rossa ci pensano ancora a quello che è stato con Michael Schumacher.

Purtroppo da quel terribile incidente sugli scii non è mai arrivata una notizia ufficiale sulle sue condizioni di salute, solamente indiscrezioni e niente più. E quasi mai veritiere. Un silenzio in alcuni casi assordante che i tifosi ferraristi e non solo sperano possa essere distrutto da una notizia positiva. Una di quelle che cambiano il corso delle cose. In attesa, visto che ci siamo tutti in questa condizione, adesso vi facciamo vedere un video che un utente ha pubblicato su X che fa capire realmente quello che era in pista il tedesco. Sì, forse è stato il più forte di tutti i tempi.

Schumacher, ecco il video

Siamo nel 1998 e si corre in Gran Bretagna. Schumacher è dentro la Rossa di Maranello e ha una penalità da scontare di dieci secondi nella Pit Lane. Ha un buon margine di vantaggio sul secondo, e allora attende, accelera di più per stare sereno e decide di fare un qualcosa che mai si era visto prima.

https://x.com/PaulMcG92/status/1808842173372060017

All’ultimo giro, quando mancava solamente una curva alla fine della sua gara e non aveva ancora messo la parola fine alla sua penalità, entra ai box, sta fermo davanti il muretto, fa passare quel tempo e poi riparte, vincendo il Gran Premio direttamente dalla Pit Lane. Ve lo ricordate questo passaggio clamoroso di una carriera incredibile? Noi onestamente no, lo avevamo rimosso dalla nostra mente. Tutto meraviglioso, in attesa di avere notizie importanti sul suo stato di salute, che sono quelle che al momento ci interessano più di ogni altra cosa.