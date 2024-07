Colombia-Panama, Coppa America: streaming, probabili formazioni, pronostici

Colombia-Panama è una partita valida per i quarti di finale della Coppa America e si gioca domenica alle 00:00 (ora italiana): statistiche, probabili formazioni, pronostici.

La Colombia di Nestor Lorenzo era una delle squadre più attese all’inizio di questa Coppa America e bisogna dire che i Cafeteros stavolta non hanno deluso le aspettative. Sorteggiati nel gruppo sulla carta più complicato, James Rodriguez e compagni hanno collezionato 7 punti (due vittorie e un pareggio) chiudendo davanti al ben più quotato Brasile, fermato nell’ultima giornata sull’1-1.

Un pareggio prezioso perché ha permesso alla Colombia di mantenere il primo posto e di evitare l’Uruguay di Marcelo Bielsa, un’altra selezione che finora ha fatto benissimo e che nei quarti si scontrerà invece con la Seleçao. Gli uomini di Lorenzo affronteranno la sorprendente rappresentativa di Panama, arrivata seconda nel gruppo C dietro all’Uruguay grazie ai 6 punti conquistati nei match contro la Bolivia e soprattutto contro i padroni di casa degli USA, battuti 2-1.

Per i Canaleros è una qualificazione storica: nell’unica partecipazione alla manifestazione continentale, difatti, non erano riusciti a staccare il pass per la fase ad eliminazione diretta. Un’impresa che certifica l’ottimo lavoro del ct spagnolo Thomas Christiansen: Panama si difende molto bene ma sa anche far male agli avversari con le veloci ripartenze, sfruttando la fisicità dei suoi giocatori (due su tutti Blackman e Fajardo, quest’ultimo già a quota 2 gol). Contro la Colombia non ci sarà il centrocampista Carrasquilla, che deve scontare ben due giornate di squalifica dopo l’espulsione rimedata nel match con gli USA. Dall’altro lato, Lorenzo deve fare a meno di Lucumì e dello squalificato Jefferson Lerma.

Il pronostico

Imbattuta da febbraio 2022, la Colombia in questa Coppa America non ha mostrato grossi punti deboli ed è nettamente favorita contro Panama. I Canaleros, tuttavia, nelle tre partite giocate finora hanno sempre segnato almeno un gol e potrebbero riuscirci anche in quest’occasione: almeno tre le reti complessive.

Comparazione quote

La combo “1+Over 2.5” è quotata a 2.05 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” invece è quotato a 2.40 su Goldbet e Lottomatica e a 2.25 su Snai.

Le probabili formazioni di Colombia-Panama

COLOMBIA (4-3-3): Vargas; Munoz, Sanchez, Cuesta, Mojica; Rios, Uribe, Arias; James Rodriguez, Cordoba, Luis Diaz.

PANAMA (5-4-1): Mosquera; Lenis, Farina, Cordoba, Harvey, Davis; Blackman, Martinez, Welch, Barcenas; Fajardo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

