Olanda-Turchia: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Olanda-Turchia, all’Olympiastadion di Berlino va in scena un quarto di finale che promette spettacolo: Montella sogna in grande.

Il programma dei quarti di finale di Euro ’24 si chiude con la sfida tra Olanda e Turchia, che all’Olympiastadion di Berlino si contendono un pass per quella che, per entrambe, sarebbe una storica semifinale. Gli Oranje, nonostante siano arrivati solamente terzi nel proprio girone, sono capitati nel lato di tabellone meno competitivo e negli ottavi hanno rifilato 3 gol alla Romania senza subirne nessuno ed offrendo la loro miglior prestazione da quando hanno messo piede in Germania.

Un match quasi senza sbavature per gli uomini di Ronald Koeman, che nella fase a gironi non avevano brillato. O meglio, l’hanno fatto solo a sprazzi: all’esordio hanno battuto in rimonta la Polonia, poi hanno pareggiato con la Francia orfana di Mbappé – il futuro giocatore del Real Madrid era assente per via della frattura al setto nasale rimediata al debutto – e nell’ultima giornata si sono arresi ad un’arrembante Austria al termine di un rocambolesco 3-2. Era partita con premesse ed obiettivi diversi invece la selezione allenata da Vincenzo Montella, trascinata dal suo capitano, Calhanoglu, e dai giovani talenti Yildiz e Guler, che con le loro giocate si sono rivelati sin da subito determinanti. La Turchia nel girone ha vinto due partite (Georgia e Repubblica Ceca) e perso solo con il Portogallo, qualificandosi come seconda. Ma l’impresa l’ha realizzata negli ottavi, ribaltando i pronostici e rispedendo a casa l’organizzatissima Austria di Rangnick. Decisiva una doppietta del difensore Demiral, successivamente squalificato per due turni dall’UEFA per un’esultanza politica proibita.

Olanda-Turchia, occhio a Calhanoglu sui calci piazzati

Ci sono tutti i presupposti per assistere ad un quarto di finale spettacolare. Sia Olanda che Turchia nelle prime quattro partite hanno segnato e subito gol con una certa frequenza. E lo confermano anche i numeri.

Entrambe figurano tra le prime 8 nella speciale classifica degli xG (expected goals): nessuno, per esempio, ha effettuato più tiri dell’Olanda (63), ma anche i turchi non scherzano (57). Per quanto riguarda il possibile marcatore, chi vuole andare sul sicuro può scegliere nuovamente Gakpo. L’attaccante del Liverpool è stato il valore aggiunto della selezione di Koeman, non solo in termini realizzativi (ha già segnato 3 reti). Occhio pure a Malen, che partirà dal 1′ dopo la doppietta con la Romania, ed a Xavi Simons e Reijnders, due che pur partendo da dietro potrebbero rendersi pericolosi almeno in un paio di occasioni (il milanista è da considerare anche come uomo-assist). Nella Turchia ritorna Calhanoglu dopo la squalifica: vale sempre la pena puntare un gettone sull’interista, che può essere decisivo tramite i calci piazzati, sia rigori che punizioni. Cercheranno di mettersi in mostra anche i talentini Guler e Yildiz, i quali avranno verosimilmente più spazio di manovra contro una squadra che di spazi ne lascia in abbondanza. Giallo possibile, infine, per i turchi Akaydin e Ozcan, tra gli Oranje invece rischiano il cartellino Dumfries e Schouten.

