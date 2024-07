10eLotto, stesso metodo e vincita assicurata: 3600 euro così

10eLotto, stesso metodo e vincita assicurata. Incredibile quello che è successo in Campania negli ultimi giorni. Hanno vinto 3.600 euro così

Se prima vi abbiamo raccontato di una vincite enorme con il gioco del Lotto, centrata in Campania con una quaterna clamorosa, adesso non ci spostiamo di Regione ma cambiamo gioco. Sì, in questo caso parliamo del 10eLotto.

Così come ci viene raccontato da Agimeg.it, infatti, la bellezza di 7 vincite più alte su 10 sono finite in una delle terre più belle della nostra nazione. Ve lo diciamo in anticipo, nella seconda parte di questo articolo quello che leggerete è qualcosa di clamoroso. Ma andiamo con ordine: ad Afragola, in provincia di Napoli, sono stati vinti 40mila euro con soli 4 euro giocati. A Massa Lubrense, sempre nella stessa provincia, la vincita è stata di 22mila euro. Mentre 8 mila euro hanno fatto sorridere e anche tanto un fortunato di Monte di Procida che aveva deciso di investire in questo gioco la bellezza di 30euro. La sua volontà è stata clamorosamente premiata.

10eLotto, ecco la vincita clamorosa

Come detto adesso vi parliamo di una cosa incredibile successa sempre in Campania e precisamente a Torre del Greco. Così come viene spiegato dal sito citato prima, nella top 10 delle vincite ce ne sono 4 che riguardano appunto questa cittadina dell’hinterland napoletano.

“Su un solo numero sono stati puntati ben 400 euro ed hanno fruttato una vincita di 3.600 euro. La stessa operazione è stata ripetuta per almeno altre 3 volte, visto che non si esclude che ci possano essere altre vincite simili. Le vincite ottenute a Torre del Greco hanno riguardato tutte la modalità di estrazione frequente, vale a dire quella che prevede l’uscita della combinazione vincente ogni 5 minuti”. Sì, avete letto bene. Chissà cosa è passato per la testa a questi signori che hanno deciso di puntare un bel po’ di soldi solamente su un numero, poi uscito, che gli ha permesso di sbancare. Auguri a lui. Ma auguri a tutti quelli che ce l’hanno fatta.