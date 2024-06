Scommesse, non solo Euro 2024: tre pareggi da 20mila euro

Scommesse, in questo momento ci sono gli Europei ma non solo: ecco il colpo dell’altro mondo con 3 pareggi da 20mila euro. La schedina

L’ennesima schedina clamorosa che onestamente non può in nessun modo passare inosservata. L’ennesimo colpo – sempre piazzato sul sito PlanetWin365 – che praticamente, per il bookmaker in questione, è considerata la vincita della settimana.

Siamo nei giorni di Euro 2024, ma gli scommettitori non guardano solamente all’evento più importante di questo momento. No, non possiamo dire dell’estate perché ci sono le Olimpiadi, ma gli esperti, inoltre, guardano a tutti gli altri campionati che si stanno giocando in Europa e in giro per il Mondo. Nei giorni scorsi vi abbiamo resi partecipi di una vincita clamorosa con sei partite pronosticate over, oggi invece vi parliamo di una schedina con solamente quattro partite giocate che ha regalato una somma altrettanto incredibile. E andiamo a vedere insieme nel dettaglio quello che è successo.

Scommesse, ecco la schedina vincente

Due partite della Finlandia. Una del campionato svedese e una di quello islandese. Solamente questo è bastato per riuscire nel colpo grosso in questione. Le prime tre che vi abbiamo citato erano state pronosticate X e sono finite 2-2, 3-3 e 1-1. L’ultima invece, quella del massimo campionato dell’isola, era un 2 secco, una vittoria in trasferta poi alla fine uscita, che era quotata 2,10 volte la posta. Anche in questo caso il finale è stato al cardiopalma, visto che il match si è concluso 2-3.

Insomma, ma quanti soldi sono stati vinti? La schedina recita, con una scommessa di 200euro – sì, sono tantissimi anche in questo caso, un ritorno economico 18.065,25 euro. Sì, avete letto bene: con solamente quattro partite sono stati vinti quasi 20mila euro. Altrettanto vero, comunque, che le quote dei pareggi superavano abbondantemente 3 volte la posta e si avvicinano a 4. Però rimane un colpo da capogiro che difficilmente, è evidente, si potrà ripetere. Un vero e proprio sogno, di quelli che succedono una sola volta nella vita, di quelli che ti fanno vedere la vita in maniera totalmente diversa. Complimenti a lui. E noi siamo certi che da qui ai prossimi giorni diverse volte vi racconteremo altre storie del genere.