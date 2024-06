Scommesse, quattro gol nel primo tempo per cinquemila euro

Scommesse, gli utenti non smettono di stupire e continuano a beccare moltissimi soldi piazzando delle giocate da capogiro. Eccone un’altra che non vi potete perdere

Incredibile quello che sta succedendo nel mondo delle scommesse, perché non passa un giorno senza che stiamo qui a raccontarvi di vincite clamorose, con giocate anche abbastanza straordinarie, che non possono non passare inosservate. Non solo l’Europeo in Germania che si sta svolgendo, ma anche campionati minori che si stanno giocando proprio adesso.

E siamo di nuovo qui a parlarvi di una vincita importante – anche con una bella somma investita, c’è da dirlo – piazzata sul sito PlanetWin365. Due partite, quattro gol nel primo tempo. Questa è stata la scommessa che un fortunato ha voluto rischiare e che alla fine è andata a segno. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio, dalle partite scelte, a quanti soldi sono stati messi in palio, e soprattutto quanti soldi sono stati portati a casa.

Scommesse, ecco la vincita

Intanto partiamo dalla somma, come detto, investita che poi ha regalato per la precisione 5.378,40 euro. Sono stati giocati sue due sole partite 500euro. Sì, sono tantissimi soldi, che vanno oltre le possibilità della maggior parte delle persone e che non lasciano al gioco quel brivido bello che dovrebbero portare. In questo caso il rischio è altissimo di perdere, così come sempre, ma di perdere tantissimi soldi e quindi non giocate mai una cifra del genere.

Comunque, tornando al discorso: di che partite parliamo? Come detto prima non si tratta dell’Europeo in terra tedesca ma di Elite-LaUtd – Latrikunda Utd e BK Milan – Immigration, match di campionati esteri, come potete immaginare. Entrambe le partite in questione sono state pronostica con un over 1,5 primo tempo: la prima quota era di 3,24 volte la posta, la seconda di 3,32 volte la posta. E questo ha permesso di sforare il muro di una moltiplicazione dieci. Con una vincita enorme annessa.