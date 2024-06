Lotto, da 5 a 10mila euro: bastano tre numeri

Lotto, si festeggia in tutta Italia: ecco le vincite più importanti piazzate nel corso delle ultime estrazioni. La Dea Bendata ha davvero deciso di baciare tutti. La situazione

Il gioco del Lotto fa festeggiare tutti. Perché così come viene riportato da Agimeg.it, nel corso di una delle ultime estrazioni ha festeggiato davvero tutta Italia. Colpo da Nord a Sud senza nessuna distinzione, stavolta la Dea Bendata ha deciso di baciare in ogni parte d’Italia.

Vincite da brividi, che aiutano la vita in un momento come questo dove le cose per molte persone non sono le più carine. In un momento in cui tutti i prezzi sono schizzati verso l’alto e in cui c’è da fare tanta, ma tanta, economia all’interno delle famiglie. Magari questi soldi sono andati a persone che ne hanno bisogno davvero, che non avevano magari la possibilità di una vacanza per staccare mentalmente un poco e non pensare a tutti i problemi che ci sono, e che adesso lo potranno fare.

Lotto, ecco tutti i colpi

La vincita più importante, dopo le parole che giustamente abbiamo scritto, è stata centrata a Roma. Nella Capitale un ambo ha regalato la bellezza di 12.500euro. A Castro, in provincia di Lecce, è stato realizzato un terno da 9.750 euro grazie ad una giocata complessiva da 5 euro. A Nola, in provincia di Napoli, con una puntata da 5 euro sono stati vinti 9.750 grazie ad un terno sulla ruota del capoluogo campano.

Non solo il Lotto, ma c’è anche il 10eLotto come sappiamo, soprattutto nella modalità frequente quella di un’estrazione ogni cinque minuti, che regala sogni. A Martellago (VE) e Nichelino (TO) con due vincite da 10mila euro fatte proprio con la modalità istantanea sono arrivati due bei colpi. Eh sì, in piena estate, o quasi, sono soldi che fanno davvero comodo a tutti.