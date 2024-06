Superenalotto, 5 numeri e 5 euro per vincerne 43mila

Superenalotto, non si vincono grandi somme solo indovinando tutti e 6 i numeri vincenti: ne basta anche qualcuno in meno.

L’estate non è ancora entrata nel vivo, ma la riviera romagnola è già stata presa d’assalto da turisti e visitatori desiderosi di godersi la movida e la bella vita di Rimini. Non era un cliente di passaggio, tuttavia, quello che, nei giorni scorsi, ha fatto tappa al Millenium Bar di via Chiabrera. Era, bensì, un volto ben noto ai titolari della rivendita, per cui si presume si tratti di un abitante del posto.

Indipendentemente da quale sia la sua provenienza, il cliente in questione, quel giorno, ha deciso di tentare la fortuna. Non si è fatto ingolosire dai Gratta e vinci o dal 10eLotto: ha preferito puntare, di contro, sul gioco più amato dagli italiani, vale a dire il mitico Superenalotto. Ha scelto una combinazione, ha passato la sua schedina a chi di dovere e, infine, ha incrociato le dita e sperato che magari, chissà, quella potesse finalmente essere la volta buona.

Lo è stata, sebbene lui, in quel frangente, non potesse ancora saperlo. Quella combinazione era chiaramente fortunata, tanto è vero che la dea bendata, appena qualche ora dopo, è andata a fargli visita. E possiamo solo immaginare come l’uomo in questione si sia sentito nel momento in cui ha scoperto quanto avesse vinto.

Superenalotto, la magia del numero 5

Non ha beccato tutti e 6 i numeri, ma ha centrato il punto 5 e portato a casa una cifra veramente notevole: il suo bottino è stato di quasi 44mila euro, 43,5 per la precisione. Il tutto spendendo solamente 5 euro, con un ritorno economico, dunque, non indifferente.

5 euro, 5 numeri, non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che sia stato questo il numero magico di questa storia così fortunata giunta da Rimini. “Si tratta di un cliente del posto – ha spiegato a Rimini Today Massimo, titolare del Millenium Bar – Ha giocato una schedina da 5 euro, centrando poi il 5 al Superenalotto. Devo dire che da noi, questo tipo di vincite non sono nuove. Certo, ci piacerebbe che qualche cliente riuscisse a centrare il sei, ma per il momento fermiamo al cinque”.

“Solo per citarne alcuni – ha puntualizzato – il 3 maggio scorso, con la lotteria istantanea del 10eLotto, sono stati vinti 20mila euro. Mentre il 17 maggio dell’anno scorso con un Gratta e vinci, un cliente ha vinto ben 50mila euro”. I motivi per festeggiare, insomma, a Rimini non mancano proprio mai.