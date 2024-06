Lotto, doppio colpo da 100mila euro: quaterna da sogno

Lotto, il sogno di una vita si è avverato: una doppia vincita clamorosa che ha portato in dote quasi 100mila euro. Ecco il colpaccio grosso, con i dettagli e i soldi portati a casa

Cambia o non cambia. Mettiamoci il numero Oro o facciamo a meno. Tutto quello che volete, ma alla fine il gioco del Lotto vince sempre. Vince perché regala emozioni, perché permette con pochi euro investiti in uno dei quattro pomeriggi delle estrazioni, di sognare qualcosa di grande. Di sognare il cambio della propria vita.

Ed è successo di nuovo, anche stavolta. E’ successo che in Emilia Romagna – così come al solito ci viene raccontato da Agimeg.it – ci sono state due vincite clamorose, straordinarie, due vincite che hanno sì cambiato la vita di quelle persone coinvolte. Pochi euro investiti, un ritorno enorme, che sottolinea ancora una volta e semmai ce ne fosse ancora bisogno, la qualità incredibile del Lotto di baciare in tutte le parti d’Italia. La regione citata prima, infatti, non è solita tornare alla ribalta della cronaca per dei colpi del genere. Bene, stavolta tocca proprio a lei. Ma andiamo a vedere insieme quello che è successo e come sono stati portati via quasi 100mila euro.

Lotto, doppio colpo in Emilia-Romagna

Quindi, dicevamo, ecco le due vincite clamorose in uno degli ultimi concorsi. Il primo colpo è stato piazzato a Rimini, dove con una giocata di soli 5 euro, un fortunato giocatore ha portato a casa 50.596euro. Una quaterna centrata sulla ruota di Firenze. Cose che abbiamo visto diverse molte ma che non smettono proprio di stupirci. Finita qui? No no, c’è altro da dire.

Hanno fatto festa anche ad Alto Reno Terme, un piccolo comune di 7.000 anime in provincia di Bologna, dove sono stati vinti 40.750 euro con un terno sulla ruota di Firenze. In questo caso la spesa è stata di dieci euro. Una piccola somma per una grande vincita. Adesso, come sappiamo, con il gioco del Lotto per i prossimi diciotto mesi almeno c’è la possibilità anche di giocare il Numero Oro: se tutto andrà per il verso giusto, così come credono i dirigenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, allora questo speciale concorso continuerà. Le possibilità di vincita sono maggiori e anche la schedina, come vi abbiamo spiegato, cambierà.