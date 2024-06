Quanti segreti nasconde Sinner: spifferati così

Sinner, tutti i segreti del campione azzurro spifferati dall’oggi al domani: è ufficiale, arriverà molto presto.

Certo è che condensare la sua bellissima storia in una manciata di minuti non sarà per niente facile. Coraggioso quindi chi ha deciso di farlo, di realizzare una piccola trasposizione su schermo della favola di Jannik Sinner. Già, perché forse non ve lo aspettavate, ma anche l’azzurro, proprio come Roger Federer, sarà presto protagonista di un documentario.

Ce ne sono di cose di raccontare. Ce ne sono davvero un sacco. Benché abbia ancora solamente 22 anni, infatti, il tennista altoatesino ha vissuto più vite in una. Già solo la sua infanzia è stata un autentico turbinio di emozioni, considerando che il nuovo numero 1 del mondo si è cimentato negli sport più svariati, prima di decidere di immolare la sua vita al tennis. C’è stato Jannik calciatore, poi c’è stato Sinner giovane promessa dello sci, passione che comunque, sebbene di tempo libero per la neve e per le discese ne abbia poco, non ha mai abbandonato.

Una storia di sacrifici e di rinunce, quella del nativo di Sesto Pusteria, che appena adolescente ha lasciato i suoi monti per trasferirsi alla corte di Riccardo Piatti. Il campione italiano è cresciuto, come si ricorderà, all’Accademia di Bordighera, dove si è allenato fino a che non ha ritenuto che fosse il caso di cambiare aria e di affidarsi alle mani – col senno di poi decisamente sapienti – del suo nuovo allenatore Simone Vagnozzi.

La favola di Sinner approda sul piccolo schermo

Un’adolescenza ricca di aneddoti, dunque, il che è già di per sé garanzia del fatto che il documentario sarà estremamente interessante ed avvincente.

Nessun dettaglio relativo alla produzione, tuttavia, è ancora stato reso noto ad oggi. I tifosi hanno scoperto che le riprese erano in corso grazie ad alcuni contenuti postati tramite Instagram da Ursin Caderas, che grazie a Linkedin abbiamo scoperto essere reporter e produttore freelance che collabora con l’Atp. Era stato in Alta Pusteria già qualche settimana fa e si presume abbia intervistato, a giudicare dai video pubblicati, persone che a vario titolo hanno fatto parte della sua vita.

Non so se si sapesse già ma nel caso vi segnalo che stanno girando un documentario su Sinner 👀 pic.twitter.com/3qxpwd3B1U — 🪐. (@erfnamasiul) June 11, 2024



Vi ha fatto ritorno, poi, in occasione della grande festa di martedì, organizzata come noto in occasione del ritorno a casa, seppur fugace, del “cocco” di Sesto. E sono tutti ansiosi di scoprire, a questo punto, quando andrà in onda, non fosse altro per poter carpire tutti i segreti di Sinner e scoprire qualcosa in più della sua vita ante tennis.