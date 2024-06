Euro 2024, truffe coi siti di scommesse fake: come riconoscerli

Euro 2024, la manifestazione continentale è ormai alle porte e occhio anche a quelli che sono i possibili siti di scommesse fake. Tutte le indicazioni per riconoscerli subito

Ci siamo: domani sera ci sarà la prima partita dell’Europeo in Germania che vedrà l’Italia difendere il titolo conquistato nella notte di Wembley. Una rassegna che vedrà esordire gli azzurri nella serata di sabato contro l’Albania. Partire con il piede giusto, come sappiamo, è di fondamentale importanza.

E come ogni grande manifestazione che si rispetti, attorno alle partite che verranno giocate in Germania ci sarà un flusso importante di scommesse. Ed ecco perché il commissariato di polizia postale online ha lanciato un allarme: bisogna fare assolutamente attenzioni a tutti quelli che possono essere i profili fake online. Ci sono delle indicazioni importanti, dei dettagli, che in alcuni casi possono passare inosservati. Cadere in trappola in alcune situazioni è abbastanza semplice. Fate attenzione, quindi. Intanto noi vi riportiamo quelli che sono gli indizi da tenere in considerazione.

Euro 2024, fate attenzione ai siti truffa

“In vista dell’imminente inizio dei campionati europei di calcio, sul web compaiono piattaforme di false scommesse online che promettono vincite facili e, in caso di sconfitta, perdite contenute. Si tratta di siti dal carattere truffaldino che, in alcuni casi, vengono condivisi su gruppi di messaggistica istantanea in cui gli utenti vengono aggiunti casualmente, in altri, vengono sponsorizzati attraverso video che sfruttano l’immagine e la voce di personaggi noti, generati con l’intelligenza artificiale”, spiega la Polizia Postale.

“Cliccando su link o banner pubblicitari – viene sottolineato – gli utenti vengono reindirizzati su piattaforme sulle quali per accedere al servizio, è necessario registrarsi inserendo dati personali e bancari. Si consiglia di non cliccare su link che possono comparire durante la navigazione. In più, per evitare di essere inseriti su gruppi indesiderati, selezionare dalle impostazioni di privacy delle app di messaggistica istantanea, l’opzione ‘consenti solo ai miei contatti di aggiungermi sui gruppi’”. Avvertiti insomma, state attenti perché si parla di vere e proprie truffe che vi possono svuotare il conto corrente. Non cliccate e se volete giocare una schedina fatelo sui siti autorizzati oppure nelle ricevitorie che trovate in tutto il territorio.