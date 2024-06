Euro 2024, il capocannoniere che non ti aspetti: colpaccio a quota 33

Euro 2024, tre anni fa furono il solito Cristiano Ronaldo ed il ceco Schick a realizzare più gol. Ecco le nostre previsioni tra certezze e sorprese.

I nomi sono quelli soliti. E non potrebbe essere altrimenti, dal momento che quando si parla di gol non si può non tirarli in ballo. Non stupisce, ad esempio, che nella lista dei potenziali top scorer dell’Europeo tedesco, dando un’occhiata alle quote dei bookmaker, ci sia “ancora” Cristiano Ronaldo, che tre anni fa, nell’edizione 2020, si laureò capocannoniere insieme al ceco Patrick Schick (5 marcature per entrambi).

Vecchio a chi? Il centravanti del Portogallo, in Arabia Saudita ormai da due stagioni, a 39 anni rimane uno dei punti fermi della sua selezione. E l’ha dimostrato nell’ultima amichevole disputata prima di prendere il volo per la Germania, nella quale ha rifilato ben 2 gol all’Irlanda. La rappresentativa guidata da Roberto Martinez, tra l’altro, è stata sorteggiata in un girone sulla carta abbordabile (le altre sono Turchia, Repubblica Ceca e Georgia) ed è assai probabile che, com’è avvenuto nelle qualificazioni – il Portogallo ha segnato 36 gol in 10 partite – l’attacco dei lusitani risulti in assoluto uno dei più ispirati. Secondo noi, tuttavia, c’è chi dà più garanzie rispetto a CR7. Volete un nome e un cognome? Harry Kane. Quota bassa, la più bassa in assoluto (6.00 su Goldbet) ma con l’inglese si va sul sicuro. Sì, l’etichetta di “perdente di successo” non è riuscito a scrollarsela di dosso neppure dopo il passaggio al Bayern Monaco – zero titoli anche in Germania – ma anche nel nuovo campionato il centravanti di Walthamstow ha segnato gol a secchiate.

Euro 2024, con Kane si va sul sicuro ma attenzione ad Havertz

Nel massimo campionato tedesco Kane ha realizzato la bellezza di 36 gol, che diventano 44 se aggiungiamo quelli messi a segno in Champions League.

Con l’Inghilterra di rado tradisce e i presupposti per diventare capocannoniere ci sono tutti, se consideriamo che la rosa della nazionale dei Tre Leoni quest’anno sembra ancora più forte ed assortita. E la possibile sorpresa? Il bomber “che non ti aspetti” potrebbe essere il tedesco Kai Havertz, che a quanto pare ricoprirà il ruolo di punta centrale nel tridente d’attacco della selezione di Julian Nagelsmann, favorito sul fromboliere del Borussia Dortmund Fullkrug. Havertz ha già giocato in quella posizione, sia al Chelsea che all’Arsenal – quest’anno ha segnato 13 gol con i Gunners in Premier League – sapendo svariare su tutto il fronte offensivo.

Comparazione quota Kane capocannoniere: 6:00 GOLDBET ; 6.00 SNAI ; 6.00 LOTTOMATICA

Comparazione quota Havertz capocannoniere: 30:00 GOLDBET ; 33.00 SNAI ; 30.00 LOTTOMATICA

