Euro 2024, i pronostici antepost della community Telegram del Veggente

Euro 2024, abbiamo chiesto ai nostri utenti di indicare la vincitrice dell’Europeo, il capocannoniere, il migliore ed il peggiore attacco.

Manca ormai pochissimo al fischio d’inizio della sfida tra Germania e Scozia, gara inaugurale di Euro 2024, la diciassettesima edizione della più importante rassegna continentale per rappresentative nazionali. Sono ventitré le selezioni che andranno all’inseguimento dell’Italia, che tre anni fa – la manifestazione andò in scena con un anno di ritardo a causa della pandemia – si laureò a sorpresa campione d’Europa per la seconda volta nella sua storia, battendo ai rigori l’Inghilterra a Wembley.

Gli azzurri non partiranno favoriti neppure stavolta: Luciano Spalletti, che ha preso il posto del dimissionario Mancini lo scorso agosto, è una garanzia ma finora la sua Italia ha convinto solamente in parte, anche per via di un ricambio generazionale che non decolla. In attesa di capire se Donnarumma e compagni saranno in grado di stupire di nuovo tutti, questi sono i giorni in cui impazzano i pronostici sull’attesa kermesse che sta per aprire i battenti. E non potrebbe essere altrimenti, visto che la “febbre Europeo” è già salita da qualche settimana. Noi del Veggente, a tal proposito, abbiamo pensato di coinvolgere direttamente gli utenti della community Telegram, che si sono espressi attraverso un sondaggio sulla probabile vincente di Euro 2024, il capocannoniere, il migliore e il peggior attacco. Andiamo dunque a vedere cosa ne è uscito fuori.

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per interagire con gli altri follower, partecipare ai pronostici condivisi e ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Euro 2024, la Francia di Mbappé fa incetta di voti

Per quanto riguarda la vincente dell’Europeo la nostra community sembra avere pochi dubbi. Sarà la Francia a sollevare la coppa Henri Delaunay, mettendo fine a un digiuno di 24 anni.

I Bleus di Didier Deschamps, vicecampioni del mondo in carica, sono primi nel sondaggio con il 32%, davanti all’Inghilterra (23%), che per i bookmaker invece resta leggermente favorita sui transalpini. La Francia campione d’Europa si gioca a 5.00 su Goldbet e Lottomatica, a 5.25 su Snai. Dietro di loro Germania, Portogallo e Spagna: poche chance per l’Italia, sesta con il 9%.

Più netto il distacco tra il primo e il secondo nel sondaggio sul capocannoniere: stravince il francese Kylian Mbappé, appena ufficializzato dal Real Madrid, con il 54% dei voti, bancato a quota Staccatissimo Harry Kane, scelto dal 23%. Mbappé capocannoniere del torneo è a quota 6.00 su Goldbet e Lottomatica. Sarà derby della Manica anche per quanto concerne il miglior attacco, con la Francia (35%) favorita sugli inglesi (23%) e sul Portogallo di Leao e del sempiterno Cristiano Ronaldo, che si colloca sul terzo gradino del podio (20%).

L’attacco meno prolifico, secondo i nostri utenti di Telegram, sarà quello dell’Albania, avversaria dell’Italia nella prima giornata della fase a gironi. La selezione di Sylvinho precede di poco la Georgia (21% contro 19%), alla sua prima partecipazione alla fase finale di una grande manifestazione.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.