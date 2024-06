Euro 2024, sarà la nazionale col migliore attacco: ha un girone ridicolo

Euro 2024, c’è una selezione che di strada nella prossima rassegna continentale potrebbe farne tanta. E in attacco è pronta a scatenarsi.

Il conto alla rovescia è iniziato. Manca meno di una settimana a Euro 2024, la rassegna continentale pronta ad aprire i battenti sabato 14 giugni con la gara inaugurale tra i padroni di casa della Germania e la Scozia. L’Italia campione in carica debutterà invece 24 ore dopo, al Signal Iduna Park di Dortmund, contro l’Albania. Una gara potenzialmente già decisiva, visto nel gruppo degli azzurri sono presenti anche Spagna e Croazia.

Quello in cui è finita la truppa di Luciano Spalletti è in assoluto uno dei gironi più tosti, forse un gradino sopra rispetto al gruppo composto dalla favoritissima Francia, dalla temibile Olanda e da due aspiranti outsider come Austria e Polonia. Il sorteggio è stato benevolo, invece, con il Portogallo di Roberto Martinez e Cristiano Ronaldo, che sulla carta non dovrebbe avere problemi a terminare la fase a gironi davanti a tutti. Le avversarie dei lusitani saranno, oltre alla matricola Georgia, due rappresentative ostiche ma comunque abbordabili come Repubblica Ceca e Turchia. Se il Portogallo dovesse essere quello delle qualificazioni, chiuse a punteggio pieno (30 punti in 10 partite), i giochi per il primo posto potrebbero dunque essere già fatti.

Euro 2024, il Portogallo in attacco fa paura

Il principale punto di forza della selezione portoghese è l’attacco e lo dimostrano i numeri fatti registrare nell’ultimo anno e mezzo. Cioè da quando in panchina siede l’ex commissario tecnico del Belgio.

Il Portogallo, sebbene nelle qualificazioni non abbia affrontato nessuna squadra del suo calibro, ha realizzato più gol di tutti, ben 36. E ne ha subiti a malapena 2. Certo, numeri gonfiati indubbiamente dalle goleade rifilate a Lussemburgo e Liechtenstein. La sensazione, tuttavia, è che Martinez abbia trovato non solo maggiore equilibrio tattico ma anche il modo di sfruttare appieno le qualità di una nazionale che nel reparto avanzato può fare affidamento su giocatori come Ronaldo, Leao, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Diogo Jota, Gonçalo Ramos e Joao Felix. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Questo spiega il motivo per cui secondo i bookmaker il Portogallo è tra le principali candidate a realizzare il maggior numero gol nel prossimo Europeo.

Nelle ultime edizioni la squadra più prolifica è sempre stata quella che è arrivata fino in fondo e i lusitani di strada, soprattutto in caso di primo posto, potrebbero farne tanta. Finendo in cima al girone, il Portogallo affronterebbe una delle migliori terze e, cosa ancora più importante, capiterebbe dall’altra parte del tabellone rispetto Inghilterra, Belgio e Francia, ammesso che queste riescano a vincere il proprio raggruppamento.

Portogallo migliore attacco di Euro 2024 è a quota 6.00 su Goldbet e Lottomatica, a 7.50 su SNAI.

