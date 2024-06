Gratta e vinci, nessun miraggio: con 5 euro si vince mezzo milione

Gratta e vinci, nessun miraggio: il fortunato utente era sconvolto quando si è accorto del tagliando vincente. Si festeggia in Sicilia.

Una vincita pazzesca, di quelle da far tremare i polsi. La dea bendata stavolta ha rivolto il suo sguardo verso la Sicilia, verso il profondo Sud del Bel Paese. Ed ha “baciato” un operaio di circa 60 anni, che a fronte di una spesa di soli 5 euro si è ritrovato in tasca addirittura mezzo milione, vale a dire 500mila euro. Il “colpaccio” è avvenuto in provincia di Palermo, a Bagheria. Sì, la città che qualche anno fa fu protagonista di un famoso film di Giuseppe Tornatore, nato proprio da quelle parti.

Il fortunato giocatore aveva acquistato, come fa quasi ogni mattina, un Gratta e Vinci da 5 euro, un Miliardario per la precisione. Lo ha raccontato al portale BagheriaNews il proprietario del Bar Diva, dove è avvenuta la vincita. “Si tratta di un nostro cliente abituale – ha spiegato Andrea Sciortino, il proprietario del bar, situato nei pressi dell’uscita autostradale – ma non di un giocatore accanito. Come fa di solito, è passato da noi a fare colazione ed ha acquistato un Miliardario da 5 euro”. Un gesto destinato a cambiargli la vita, a rivoltarla quasi sottosopra. A quanto pare, una volta resosi conto di quello che era accaduto dopo aver grattato il tagliando, si è avvicinato alla cassa con un filo di voce, sconvolto ed incredulo. “Effettivamente – ha detto Sciortino a BagheriaNews – è stata una sorpresa enorme accertare che aveva vinto una cifra a 5 zeri, ben 500.000 euro”.

Gratta e vinci, nessun miraggio: Bagheria di nuovo fortunata

Il “Miliardario” acquistato dall’utente di Bagheria è quello “classico” ed anche meno costoso. Si devono prima scoprire “i numeri vincenti”, celati dall’immagine di cinque monete con il simbolo dell’euro, successivamente quelli con la dicitura “i tuoi numeri”, coperti dall’immagine di cinque blocchi di banconote.

Se tra questi ultimi compaiono, una o più volte, uno o più “numeri vincenti” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. La probabilità di vincita, secondo il sito Agenzie Dogane e Monopoli, è di 1 biglietto ogni 7,84 (premi superiori al costo della giocata). Ad ogni modo, non è la prima volta che la cittadina palermitana viene baciata dalla fortuna: nel 2017 un Miliardario da 10 euro rese felice un utente (sconosciuto) che vinse ben due milioni di euro.