Roland Garros, tabellone femminile: notizie e pronostici lunedì 27 maggio

Roland Garros, tabellone femminile: è il giorno del debutto della grande favorita per la vittoria finale Iga Swiatek. Notizie e pronostici.

Non c’è alcun dubbio sul fatto che Iga Swiatek, indiscussa numero uno al mondo, sia la grande favorita anche in quest’edizione del Roland Garros. La tennista polacca è riuscita a trionfare sia a Madrid che a Roma, confermando il grande feeling che ha con la terra rossa. E adesso mette nel mirino il suo quarto titolo a Parigi, dove negli ultimi quattro anni ha sempre vinto, ad eccezione dell’edizione 2021.

Su questi campio Swiatek ha sempre dimostrato di avere pochissimi punti deboli e difficilmente la padrona di casa Leolia Jeanjean, arrivata dalle qualificazioni, potrà oppore resistenza. La nativa di Varsavia è nettamente favorita in un match che potrebbe essere a senso unico (occhio ai possibili bagel) ed in cui la testa di serie numero uno lascerà con ogni probabilità pochissimi game all’avversaria. Tra le italiane in campo nel pomeriggio abbiamo la marchigiana Elisabetta Cocciaretto. Per lei un primo turno molto complicato contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia, 14esima nell’attuale ranking e semifinalista lo scorso anno. L’azzurra, eliminata la scorsa settimana dal torneo marocchino di Rabat dalla russa Rakhimova, di chance ne ha poche e soffrirà il potente dritto della sudamericana, desiderosa di riscattare le eliminazioni patite al secondo turno di Roma e Strasburgo.

Svitolina-Pliskova è un grande classico

La terra rossa non è la superficie preferita dalla spagnola Cristina Bucsa ma contro la qualificata ucraina Yulia Starodubtsewa la maggiore esperienza a questi livelli dell’iberica farà la differenza.

Il match più atteso di questo primo turno è però quello tra Elina Svitolina e Karolina Pliskova, due vecchie rivali che si ritrovano una contro l’altra dopo per la decima volta in carriera. Svitolina è in vantaggio 5-4 e dovrebbe imporsi anche in questa circostanza, dal momento che per la ceca i tempi migliori sembrano essere lontani. Per il resto, Diane Parry è favorita nel derby tutto transalpino con la connazionale Fiona Ferro, approdata nel tabellone principale grazie ad una wild card, mentre la numero 44 al mondo Clara Burel ha tutto per fare lo sgambetto alla russa Anna Kalinskaya. Match potenzialmente combattuti quelli tra Bianca Andreescu e Sara Sorribes Tormo e tra Elsa Jacquemot e Ana Bogdan.

Possibili vincenti

Bucsa in Starodubtsewa-Bucsa

Burel in Kalinskaya-Burel

Haddad Maia in Cocciaretto-Haddad Maia

Svitolina in Svitolina-Ka. Pliskova

Parry in Ferro-Parry

Roland Garros, le scommesse sui games

Swiatek-Jeanjean (under 15,5)

Andreescu-Sorribes Tormo (over 20,5)

Svitolina-Ka. Pliskova (over 20,5)

Jacquemot-Bogdan (over 21,5)