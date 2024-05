Liga, trentottesima giornata: i pronostici sulle partite di domenica 26 maggio

Liga, tutte le posizioni si sono cristallizzate e non c’è più niente da decidere. Occhi puntati sulla sfida di Siviglia tra i padroni di casa e il Barcellona: pronostici.

Nella Liga, a novanta minuti dalla fine dei giochi, le posizioni si sono quasi tutte cristallizzate ed i verdetti più importanti sono stati già decisi.

Le 4 squadre che parteciperanno alla prossima Champions League, oltre ai neocampioni di Spagna del Real Madrid, sono Barcellona, Girona e Atletico Madrid. I blaugrana sono riusciti a difendere quanto meno il secondo posto impedendo un’eventuale controsorpasso dei cugini catalani: con le tre vittorie consecutive su Real Sociedad, Almeria e Rayo Vallecano, la squadra di Xavi è salita a quota 82 punti, rendendo meno amara una stagione che di soddisfazioni ne ha riservate poche. In attesa di capire se ci sarà ancora l’ex centrocampista in panchina l’anno prossimo – il presidente Laporta vorrebbe esonerarlo ma c’è il problema delle buonuscite – il Barça proverà a chiudere con una vittoria in casa del Siviglia, che da quando ha raggiunto la salvezza matematica le sta perdendo tutte: tre sconfitte di fila per la squadra di Quique Sanchez Flores, lontana parente di quella che esattamente un anno fa si aggiudicava la sua settima Europa League. I gol, nella notte del “Sanchez Pizjuan”, non dovrebbero mancare.

Una settimana fa al Maiorca è bastato un pareggio contro l’Almeria per festeggiare la salvezza. La non vittoria del Cadice terzultimo ha fatto esultare i tifosi del club delle Baleari, che anche il prossimo anno giocherà in massima serie. È salvo da tempo invece il Getafe: i madrileni, guidati da José Bordalas, hanno collezionato sei punti in più rispetto al Maiorca e non sarebbe una sorpresa se in questa gara si dividessero la posta in palio.

Le previsioni sulle altre partite

Nonostante una stagione tribolata, il Celta Vigo ce l’ha fatta a mantenere la categoria. Per il Valencia, invece, il sogno Europa è finito troppo presto, anche se l’obiettivo degli uomini di Ruben Baraja era fare meglio rispetto allo scorso anno e l’obiettivo è stato centrato.

I galiziani sono reduci da due vittorie di fila – Athletic Bilbao e Granada – e potrebbero chiudere in bellezza in un match in cui, di motivazioni, gli ospiti non ne hanno tantissime. Non hanno più niente da chiedere a questo campionato anche Las Palmas e Alaves: entrambe hanno evitato la retrocessione e probabilmente si affronteranno a viso aperto, senza troppi calcoli. I baschi dovrebbero riuscire a portare via almeno un punto.

Liga: possibili vincenti

Celta Vigo (in Celta Vigo-Valencia)

Alaves o pareggio (in Las Palmas-Alaves)

Barcellona (in Siviglia-Barcellona)

La partita da almeno un gol per squadra

Getafe-Maiorca

Liga: le partite da almeno due gol complessivi

Las Palmas-Alaves

Siviglia-Barcellona