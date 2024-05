F1 a bocca aperta: novità Schumacher, arriva l’annuncio

F1 a bocca aperta: c’è una grossa novità che riguarda Schumacher. L’annuncio è di quelli importanti che apre degli scenari succulenti per il prossimo futuro

Un annuncio del genere, è evidente, non può in nessun modo passare inosservato. Soprattutto perché parliamo di Mick Schumacher, figlio del grandissimo pilota tedesco che da quell’incidente sugli scii che gli ha cambiato la vita ha dato, tramite la famiglia che se ne prende cura, pochissime notizie di sé.

Il mercato dei piloti in questo momento è in fermento. E se nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di Sainz – che potrebbe anche andare alla Mercedes, o almeno lui così spera – oggi vi parliamo del tedesco che in questo momento è a piedi. Sono tante le scuderie che per il Mondiale del 2025 devono cambiare strategia e piloti. E le possibilità di rivedere Schumacher in pista appaiono abbastanza alte. C’è infatti un annuncio ufficiale che apre a degli scenari importanti, tutti da scoprire. Tutti da vedere. E andiamo a vedere quindi quali sono.

Torna Schumacher, ecco la situazione

C’è la possibilità infatti in casa Alpine che sia Ocon che Gasly possano uscire di scena. Almeno così ci informa formulapassion.it. Un doppio addio che potrebbe aprire le porte a Mick Schumacher così come ha confermato nel corso del weekend di Imola – in questo si torna in pista, il Circus è nel principato di Monaco – della scorsa settimana.

“È sicuramente una delle possibilità, come molti altri – ha dichiarato Famin, team principal della Alpine – Mick sta facendo un lavoro incredibile nell’Endurance, e ciò che è davvero impressionante è la sua mentalità. Certo, è veloce, ma credo che tutti lo sappiano. Non è sempre utile fare un ottimo tempo sul giro, perché il BoP è in cima. Bisogna stare un po’ attenti alle prestazioni. Non si tratta di valutare la prestazione pura e semplice del pilota, ma l’aspetto che ha reso Mick davvero incredibile è il suo adattamento alla mentalità dell’Endurance. Mick, fin dal primo minuto, è stato molto, molto collaborativo, davvero utile per i suoi compagni di squadra”. Insomma, il ritorno nella Formula Uno si avvicina per Schumacher, anche perché un annuncio del genere lascia davvero pochissimo spazio a tutte quelle che possono essere le intepretazioni.