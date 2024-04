Lotto e 10eLotto, qui si vince sempre: 80mila euro

Lotto e 10eLotto, c’è poco da fare. Qui si vince sempre. Nel corso delle ultime estrazione colpi per una cifra vicina agli 80mila euro. Ecco dove è successo.

Un altro fine settimana di estrazioni del Lotto e del 10eLotto messi in archivio con un’altra certezza: da quelle parti si vince sempre. Sarebbe inutile continuare a rimarcarlo, ma è evidente che sia proprio in questo modo e noi non possiamo fare altro che rimarcarlo.

Allora, andiamo con ordine: si vince sempre in Lombardia, che possiamo tranquillamente affermare come stia diventando la regione nella quale è semplice riuscire a centrare dei colpi grossi e importanti come quelli che vi stiamo per raccontare. Partiamo quindi dal gioco del Lotto: un terno sulla ruota di Bari, giocato a Monza, ha permesso ad un fortunato scommettitore di portare a casa la bellezza di 11.250euro. A Lentato sul Seveso, invece, sempre un altro terno ha regalato una cifra quasi identica: poco di meno, a dire la verità, ma il sorriso non è di certo mancato visto che il colpo è stato di 11mila euro. Detto ciò, trasferiamoci adesso al 10eLotto che vedendo i numeri è stato davvero il protagonista di questo fine settimana.

Lotto e 10eLotto, è il secondo gioco il protagonista

A Milano è stato fatto un colpo da 50mila euro – sottolinea Agimeg.it – a fronte di una spesa di soli 4 euro nella Modalità Frequente del 10eLotto. Un colpo da 9! Non ci si ferma qui, ovviamente, perché sempre con lo stesso gioco e sempre con la stessa modalità, questa volta a Marchirolo in provincia di Varese, sono stati vinti 6.750euro. Non ci sono ulteriori dettagli su questa vincita, ma evidentemente poco importa. Quello che è importante sapere è appunto quanti soldi sono stati portati a casa.

Abbiamo visto quindi che questi due giochi continuano a regalare sogni e soddisfazioni a chi decide di investirci qualche euro nel corso della settimana. Ribadiamo comunque il concetto: è assai difficile colpire nel segno. Quindi si perde quasi sempre. Non andate mai a rincorrere quelle che potrebbero essere delle perdite, non c’è motivo e non c’è nessuna certezza che prima o poi potreste rientrarci. Giocate con senno, con la mente, e fatelo solo ed esclusivamente per divertirvi qualche minuto e perché no, anche per sognare. Che poi è il sale del gioco tutto questo, quello che dà veramente un senso.