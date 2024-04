Gratta e vinci, non fermarti: i numeri sono dalla tua parte

Gratta e vinci, vietato sventolare bandiera bianca: il saggio non mente mai, è così che stanno realmente le cose.

Provate a dirlo a Castori Cuello Núñez, che non c’è due senza tre. Lei è la testimonianza vivente del fatto che certi proverbi non mentono. Come questo, per l’appunto. La sua storia, d’altra parte, è estremamente eloquente e ci insegna che non dovremmo mai fermarci dinanzi al primo ostacolo, perché il resto potrebbe arrivare da sé. Dovrete pazientare ancora un po’, però, prima di scoprire cosa le sia accaduto di così eclatante.

Cominciamo col dire che la donna protagonista di questa stramba vicenda vive in Spagna, più precisamente ad Olivenza, in provincia di Badajoz. E che anche lei, come tantissime altre persone al mondo, non solo nel suo Paese, di tanto in tanto tenta la fortuna. Era un giorno qualunque quando, qualche mese fa, si è recata al più vicino stand Once, l’azienda che gestisce varie lotterie iberiche. Giunta sul posto, ha deciso di comprare un Gratta e vinci, incuriosita dalla sua grafica e dai lauti premi che prometteva ai giocatori.

Qualche istante dopo scoprirà, con suo immenso stupore, di avere appena vinto 1000 euro. Non male, per un’aspirante milionaria che, a conti fatti, non aveva mai vinto un solo centesimo alle lotterie istantanee. L’indomani, sulla scorta dell’entusiasmo, si è recata in una ricevitoria per riprovarci. Aveva scelto una serie diversa, però, un grattino che costava un euro appena e che ha scoperto contenere, poi, un premio di soli 7,5 euro.

Gratta e vinci, il saggio non mente mai: triplete da film

In quel momento, l’impiegato che l’aveva servita ha pensato di stuzzicarla. L’ha invitata a tentare la fortuna acquistando un Gratta e vinci del valore di 5 euro: la donna non se l’è fatto ripetere, ha tirato fuori i soldi e ha iniziato a raschiare la patina argentata dal suo coloratissimo biglietto.

Mai avrebbe potuto immaginare, né lei e né tanto meno il commesso che l’aveva spinta a farlo, che quel tagliando potesse contenere mezzo milione di euro. Le sembrava talmente assurdo che lì per lì ha pensato che fossero solo 5mila, non 500mila. Castori, ripresasi dallo shock, ha subito telefonato al marito, che non credeva, a sua volta, che la moglie potesse avere vinto il primo premio a una lotteria istantanea.

A quel punto ha contattato un nipote, che l’ha accompagnata al quartier generale della lotteria per riscuotere il suo bel premio. Ha assicurato che li spenderà in maniera intelligente. Che non si licenzierà, ma che si adopererà per fare del bene alle persone che lo meritano. Triplete, quindi, più che meritato.